Carmen Dan nu demisionează de la conducerea Ministerului de Interne: Şeful Poliţiei ştia de pedofil

"Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniţă pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Române, în situaţia în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eloberare din funcţie a chesturului Despescu. Acest acord a ajuns şi la domnul prim ministru. Sintetizând, avem pe de o parte documente şi pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Cătălin Ioniţă marţi înaintea anunţului public pe care l-am făcut referitor la propuerea de demitere a actualului şef al Poliţiei Române. Marţi, înainte de declaraţia de presă, am avut o discuţie clară, cu chestorul Cătălin Ioniţă, care a acceptat propunerea de a fi împuternicit la conducerea Poliţiei Române. (...) După discuţie, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea", a declarat Carmen Dan. Ministrul Afacerilor Interne a mai precizat că imediat după ce a anunţat că propune schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei, începând cu seara de marţi, s-a declanşat în spaţiul public o campanie de denigrare a lui Cătălin Ioniţă referitoare la familia lui şi la activitatea lui profesională din trecut. "Aceleaşi aspecte, când a fost numit în 2016 director general al Direcţiei Generale Anticorupţie nu au constituit o problemă pentru nimeni. În condiţiile acestei campanii virulente împotriva lui, miercuri dimineaţă, la ora 6:27, am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniţă prin care îmi solicita să se prezinte la Minister pentru o discuţie. (...) Chestorul Cătălin Ioniţă mi-a raportat că are anumite reţineri să meargă mai departe explicându-mi şi motivele, sens în care are pregătit un raport. (...) La începutul şedinţei de Guvern, premierul a anunţat public că nu-l va schimba pe domnul Despescu. (...) În cursul zilei de miercuri nu am avut nicio discuţie cu primul ministru referitoare la chestorul Ioniţă", a completat Dan. Ministrul Afacerilor Interne a mai arătat că nu înţelege ce răspuns se aştepta să primească premierul de la chestorul Ioniţă în acea discuţie telefonică, după ce doar cu două ore înainte, anunţase public că nu-l schimbă pe şeful Poliţiei Române. "Cum ar fi putut chestorul Ioniţă să răspundă că-şi doreşte să ocupe o funcţie care nu mai era disponibilă. Pot să înţeleg această dublă poziţionare a chestorului Ioniţă, dar de aici, până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă", a mai spus Dan. „În legătură cu subiectul demisiei mele, Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din coaliţie şi tot acolo se aprobă retragerea lor din Guvern”, a declarat Carmen Dan. Carmen Dan anunţă că a trimis Corpul de Control la Inspectoratul General al Poliţiei Române Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, joi seară, că a trimis Corpul de Control la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), după cazul poliţistului acuzat de fapte de pedofilie. "Am dispus astăzi trimiterea Corpului de Control al ministrului la Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru a verifica respectarea proceduriloe administrative de raportare a evenimentelor, dar şi aspecte care privesc gestionarea evenimentului de agresiune sexuală comis ăn data de 10 decembrie 2016 în Sectorul 5 al Capitalei şi înregistrat la Secţia 18 Poliţie. Fac precizarea că în acest caz, conform fişei de eveniment, autorul era indicat ca fiind agentul de poliţie Stan Eugen din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti", a declarat Carmen Dan. Ministrul a mai precizat că, din dorinţa de a se asigura că raportul pe care Bogdan Despescu îl va prezenta primului-ministru va fi unui obiectiv, a decis această verificare, considerând că "o instituţie care este implicată direct în gestionarea evenimentelor nu se poate verifica singură". Cele mai importante declaraţii ale ministrului de Interne: - Am dispus astăzi trimiterea Corpului de control al ministrului la IGP -Conform fişei de eveniment autorul era indicat. Din dorinţa de a mă asigura că raportul pe care dl Despescu îl va prezenta primul ministru va fi unul obiectiv am dispus această verificare.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, urmează să prezinte public, în declaraţia programată joi seara, acceptul iniţial al lui Cătălin Ioniţă de a prelua şefia Poliţiei Române, deşi ulterior a făcut raport prin care refuza această numire.

”Carmen Dan urmează să prezinte public dosarul înaintat premierului (Mihai Tudose - n.r.), prin care îi cerea schimbarea din funcţie a lui (Bogdan - n.r.) Despescu. În dosar apare şi acceptul iniţial al lui (Cătălin - n.r.) Ioniţă. Domnia sa uită că miercuri dimineaţă Cătălin Ioniţă i-a făcut raport prin care refuză această numire”, au declarat, pentru MEDIAFAX surse politice.

Carmen Dan a declarat, joi, după ce a fost audiată la Parchetul General, că urmează să facă precizări referitoare la declaraţiile premierului Mihai Tudose, conform căruia nu mai poate lucra cu un ministru care îl minte.

"Am răspuns întrebărilor puse de procuror, am clarificat aspectele care trebuie clarificate. În ce priveşte declaraţia primului ministru, voi da lămuriri cât de curând", a declarat ministrul Afacerilor Interne, după ce a dat declaraţii la Parchetul General în dosarul deschis după ce a găsit un microfon în locuinţă.

Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri că dacă ministrul Carmen Dan îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

"Şeful Poliţiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat că acel domn nu doreşte şi refuză, nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Supărarea mea faţă de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (n.r.: Cătălin Ioniţă) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam aşa: şi mi-a spus . Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da", a declarat Mihai Tudose la Antena 3.

