Crin Antonescu intervine în războiul Dragnea-Ponta. „Părţi din cele declarate de cei doi sunt adevărate”

Mai exact, Antonescu susţine că au fost dezbateri aprinse pentru formarea noului Cabinet, dar şi pentru postul de ministru de Interne, ocupat de Ioan Rus în defavoarea lui Dragnea. Fostul şef PNL spune că, cel puţin în ceea ce priveşte partidul său, „nimeni nu s-a amestecat în numiri”.

"Părţi din cele declarate de cei doi sunt adevărate, în sensul că le pot confirma, restul nu ştiu, despre lucruri la care nu am fost de faţă nu am ştiinţă. Nu ştiu care spune adevărul şi care minte, e probabil să spună amândoi adevărul. Vorbim de guvernul Ponta 1, cel de după căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu şi înainte de câştigarea alegerilor de către USL. Este foarte adevărat că a fost un guvern format politic, era o alianţă pe bază de paritate. Cel puţin jumătate a fost treaba PNL şi sub nicio formă nimeni nu s-a amestecat în numiri, decizia a fost luată de mine. Şi întradevăr decizia şi momentul relatat a constant în lungă dezbatere cu participanţii şi locul pe care Dragnea şi Ponta l-au indicat", a afirmat Crin Antonescu, la B1TV. .

El a confirmat şi discuţiile aprinse privind Ministerul de Interne.

"La Ministerul de Interne ne-am înţeles să revina PSD şi toată discuţia care durat câteva ore bune, o discutie în 4 - Ponta, Dragnea, eu cu Hellvig- discuţia a fost în jurul ocupantului acestui mister. Se ştia că Dragnea va fi titularul postului. La momentul în care ne-am întâlnit, Ponta a venit cu altă variantă. Nu ştiu cu cine s-a consultat şi în ce fel. El a venit acolo şi şi-a asumat varianta că merge cu Ioan Rus”, a spus Antonescu.

După ce şeful PSD a susţinut că fostul director al SRI, George Maior, i-a făcut Guvernul lui Ponta, fostul premier susţine că Dragnea este cel care l-a sunat pe Maior, plângându-se că nu a obţinut postul de ministru de Interne şi oferindu-i, în schimbul unui sprijin, colaborarea sa.

„Liviu Dragnea a stat toata ziua si a plecat ultimul de la mine! Era foarte supărat ca nu am fost de acord să fie Ministru de Interne şi că i-am cerut să rămână la Partid să îl organizeze pentru alegerile locale şi generale din acel an ( nu mă gândeam în acel moment că va fi şi Referendum)! Dragnea l-a sunat pe George Maior ( cred că si pe Florin Coldea) să îl roage sa mă convingă pe mine că el e cel mai bun la Ministerul de Interne - şi a promis că dacă îl sprijina el va face acolo tot ce vrea SRI ! Maior i-a explicat că nu se bagă peste alegerile mele, că Parlamentul şi Băsescu vor aproba ce propun eu şi să aibă răbdare!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier susţine că Dragnea îl „urăşte şi acum” pentru că l-a propus pe Ioan Rus ministru de interne, chiar dacă actualul şef al PSD a încercat o schimbare de situaţie cu ajutorul lui Radu Mazăre.

Ponta precizează că o primă discuţie despre guvernul USL a avut loc la Cornu şi la ea au participat Crin Antonescu, Eduard Hellvig, la acel moment secretar general al PNL, Daniel Constantin, Liviu Dragnea, Ilie Sârbu „şi la un moment dat a venit şi Sebastian Ghiţă (prieten şi cu mine şi cu Liviu Dragnea la acel moment )”.

„Nu a fost prezent nici George Maior ( despre care ştiu că în acel weekend era la Neptun) nici altcineva în afara de cei mentionaţi mai sus”, mai spune Ponta.

Replica lui Ponta vine după ce preşedintele PSD, Liviu Dragnea a povestit că, după căderea Guvernului Ungureanu, ar fi convenit cu Victor Ponta şi cu liderul PNL, Crin Antonescu, să discute în comun componenţa viitorului guvern, însă a doua zi Ponta ar fi prezentat lista miniştrilor întocmită cu "George Maior şi cu alţii".



"În sâmbăta aia, după-amiază, jucam tenis şi m-a sunat Crin şi mi-a zis: „aseară nu s-a putut face guvernul, pentru că am înţeles că era oboseală, dar dimineaţă la 7,00 când a venit Victor mi-a arătat lista guvernului. A făcut-o cu tine?” Zic: „Nu. Nu a făcut-o cu mine, pentru că eu am plecat acasă ca şi tine”. (...) Am vorbit şi cu Victor şi i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi, dacă tot a făcut-o, de ce să ne mai vedem la naiba-n praznic, undeva pe Valea Prahovei, să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. Până la urmă mi-a dat de înţeles că a făcut în seara aia, în noaptea aia, guvernul cu George Maior şi cu alţii", a declarat Dragnea.



Liderul PSD a mai spus că Victor Ponta l-a sunat pe George Maior, care i-ar fi transmis că nu poate fi ministru de Interne.



„Mi l-a dat la telefon pe George Maior, care mi-a zis că Guvernul nu este o chestiune simplă, trebuie să aibă totuşi o anumită anvergură, trebuie să fie oameni verificaţi, trebuie să nu ştiu ce...Mi-a zis că nu pot să fiu ministru de Interne, că e mai bine să mă ocup de partid, că vin alegerile locale şi parlamentare. Nu mai ţin minte exact cum i-am zis, dar ştiu că eram destul de nervos. Ştiu că i-am zis, cred, „de când e SRI consultantul PSD?”, să ne spună nouă cum să facem. Sigur că a fost foarte urât”, a precizat Dragnea.

