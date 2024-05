Eugen Tomac: PMP a atacat în instanţă hotărârea BEC privind reprezentarea în secţiile de vot din străinătate

"PMP a atacat ieri în instanţă Hotărârea nr. 93 a Biroului Electoral Central. Cerem anularea acestei decizii pe care o considerăm nelegală. Pe 30 aprilie, PSD se adresa BEC cu solicitarea de a clarifica prevederile din Ordonanţa 21/2024 cu privire la reprezentarea în secţiile de votare şi în birourile de circumscripţie pentru românii din străinătate. Această adresă a PSD a fost imediat analizată şi în câteva clipe s-a adoptat şi o hotărâre care arată că alegerile din 9 iunie se desfăşoară aplicându-se standarde diferite faţă de ceea ce avem în secţiile de vot şi în birourile de circumscripţie din ţară. Pentru secţiile de vot din străinătate şi pentru birourile electorale de circumscripţie pentru secţiile din străinătate alianţele electorale o să aibă decât un singur reprezentant. Am analizat şi studiat prevederile din Ordonanţa 21 şi am constatat că nu spune niciunde că există această obligaţie ca alianţele electorale să aibă un singur reprezentant în secţiile de vot din străinătate", a explicat Tomac, într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că instanţa trebuie să anuleze această decizie şi să stabilească o practică unitară pentru toate secţiile de vot, atât din ţară, cât şi din străinătate.



"Legea privind alegerile pentru Parlamentul European este destul de clară şi BEC nu se poate substitui legii şi nu o poate interpreta, aşa cum este această hotărâre. Am ajuns în acest punct dintr-un motiv foarte simplu. Ordonanţa de urgenţă privind organizarea alegerilor europarlamentare din 9 iunie a fost din capul locului concepută cu un singur obiectiv - eliminarea PMP din competiţia electorală, din organizarea procesului electoral. (...) Timp de un an de zile Autoritatea Electorală Permanentă a hărţuit PMP prin tăierea subvenţiei şi prin susţinerea iniţiativelor fostului preşedinte de a bloca partidul în justiţie. Amintesc că acest lucru a avut un singur obiectiv - ca PMP să nu poată participa la alegeri şi, prin urmare, să nu se poată constitui Alianţa Dreapta Unită", a susţinut Eugen Tomac.

