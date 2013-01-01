Homepage » Actual

Cseke: Propunerea prin care primarii pot transforma un post ocupat în unul cu jumătate de normă, măsură de eficientizare

| 14 aug, 17:41

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi că propunerea din proiectul de reformă a administrației locale, care permite transformarea unui post cu normă întreagă într-unul cu jumătate de normă, reprezintă o măsură de eficientizare a activității.



El a fost întrebat despre faptul că sindicaliștii din primăriile de comune și-au exprimat nemulțumirea față de această prevedere, pe care o consideră o afectare a statutului funcționarului public.

'Nu cred că a fost vorba despre așa ceva. Este vorba despre o măsură de eficientizare, în sensul în care două comune alăturate, în care ai un funcționar public de specialitate sau chiar și un secretar general care ar putea să fie folosit și în cealaltă comună decât acolo unde are funcția de bază, să poată fi folosit astfel încât de serviciile publice ale unui profesionist să se bucure cât mai mulți cetățeni. Aceasta este ideea principală. Faptul că o funcție publică este ocupată cu normă întreagă sau normă parțială sau în urma unei reorganizări, eventual anumite posturi dispar, este la decizia autorității locale, a primarului și a Consiliului local. Nu impune nimeni nimic în această lege. Se dă o posibilitate de eficientizare, astfel încât specialiști care pot lucra cu normă de patru ore la o comună să poată să lucreze cu patru ore în comuna alăturată, astfel încât toți cetățenii din acele două comune să beneficieze. Astăzi, legea interzice acest mecanism, un funcționar public nu poate lucra decât la o singură instituție. Noi încercăm să le dăm posibilitatea să acopere un teritoriu mai mare', a declarat Cseke Attila, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

