Dragnea, la Antena 3: Iohannis e implicat direct în condamnarea mea

Principalele declaraţii:



- Suspendarea în momentul de faţă e 100% sigură. Poate doar dacă se apare o minune se schimbă acest lucru. Cred că ăsta a fost motivul principal (suspendarea-n.r.) pentru care a semnat decretul de revocare. Cât a stat, 31 de zile, din câte înţelesesem nu avea nicio rezervă în a dispreţui Constituţia, ci doar teama suspendării.



- În ceea ce priveşte revocarea în sine este un prim pas. Este unul mic. Doar schimbarea doamnei Kovesi nu rezolvă problema, toţi aceşti ani de abuzuri îngrozitoare. Acţiunea trebuie să continue. Nu trebuie să avem vreo ezitare de susţinere a Legilor Justiţiei, Codurile penale să fie promulgate, publicate şi intrate în vigoare.



- Doar faptul că a semnat decretul de revocare nu înseamnă că acesta era singurul motiv de suspendare.



- Preşedintele care ar tebui să fie al tuturor românilor blochează în mod constant activitatea Parlamentului prin contestare şi retrimitere a unor legi importante şi necesare, care trebuiau să intre în vigoare. Participă la proteste împotriva Guvernului, incită lumea să iasă la proteste, trimite consilieri prezidenţiali să ameninţe, să inducă teamă unui judecător de la CCR şi e un şir lung de încălcări ale Constituţiei

- Nu e interesat decât de oboiectivul personal de a avea un al doilea mandat



- Dacă îi daţi la o parte cuvântul penal pe care îl foloseşte, în acest mandat nu se poate spune că a făcut nimic



- Ei şi colegii mei am întins de multe ori mâna să facem o pace politică în ţară, să folosim aceşti ani ca pe o oportunitate uriaşă, să ajungăm la un nivel de dezvoltare pe care îl merităm

- Am mers până acolo încât i-am votat un Guvern fără niciun fel de legitimitate politică, punând interesul ţării deasupra celui politic



- Ştie să ceară, ca un dicator, şi când e deranjat îşi trimite emisari gen Pahonţu să ducă ordine de execuţie către procurori sau chiar judecători



- La ora asta nu ştiu ce ar trebui să se întâmple ca acest demers (suspendarea - n.r) să se oprească în toamnă. Nu ştiu ce ar putea să facă. Dacă dintr-odată s-ar schimba şi ar înţelege că mai important decât interesul personal e destinul acestei ţări putem discuta. Dar nimic din ce a făcut până acum nu dă o speranţă că ar putea interveni ceva. Era decizia să începem procedura chiar luni



- Noi stăm sub acest asediu turbat, manipulatoriu, şi intern, şi extern şi, de fapt, ar trebui să ne ocupăm de bunăstarea României. S-a vorbit prea puţin de lucrurile pe care le-am făcut. Puterea de cumpărare a salariaţilor a crescut cu 8%. De la 1 iulie a crescut din nou punctul de pensie cu 10%. Economia creşte, veniturile la bugetul de stat au crescut, am reusşit să deblocăm procedurile de achiziţie pentru a demara în această toamnă realizarea de autostrăzi



- Există o singură variantă: să avem un sistem nou, curat, un stat care să funcţioneze după reguli 100% democratice

Despre condamnare



-Raluca Turcan i-a promis lui Iohannis că dacă aranjează condamnarea mea ea dă guvernarea jos a doua zi. Condamnarea mea s-a realizat, Guvernul n-a picat.



- Întrebat de Gâdea dacă sugerează că preşedintele Iohannis este implicat direct în condamnarea lui, Dragnea a spus că da. Sentinţa mea a fost dată prin presiune. Au fost ameninţaţi judecătorii din completul meu. Vorbim de a doua condamnare pe care o primesc fără probe şi sunt nevinovat. Nu pot să spun că am fost şocat în acea zi.



- Am fost adus în acest dosar de declaraţii luate prin presiune de ouă inculpate date în faţa procurorilor DNA, dar în faţa instanţei au spus că nu e aşa. Motivele pentru care am fost târât în acest dosar au fost anulate. Cum să fii condamnat? Cât poţi duce o astfel de nedreptate?



- Miza principală a lui Klaus Werner Iohannis e ca eu să nu mai exist.



- Eu merg înainte fără ezitare. Cei care vor dori să meargă cu mine vor fi oameni curajoşi. Cei care nu, vor fi nişte laşi, nişte fricoşi. Eu sunt o ţintă importantă care, odată dată la o parte, poate să înceapă principiul domino-ului.

- Cine a pornit toate lucrurile astea? Klaus Iohannis, nimeni altcevineva. Aceste seminţe ale urii au fost de acolo plantate. Mia mult decât a făcut Traian Băsescu. Poate să vină alt preşedinte dacă sistemul actual se va perpetua va fi şi mai rău. Acest sistem de poliţie politică face în fiecare zi şi mai rău pentru că nu are limită. Fără armele pe care le au ei, având Parlamentul format din oameni curajoşi putem schimba acum toate aceste lucruri

- De la începutul mandatului acestui preşedinte, primul lucru pe care l-a făcut a fost să spună «vreau Guvernul meu» . În 2016 i l-am dat, nu am pus interesul electoral pe primul loc. Vrea toate instituţiile. S-a dus la Avocatul Poporului fără jenă să-l preseză să atace OUG la CCR. Toate instituţiile, judecătorii, procurorii, Parlamentul trebuie să fie ale lui

Despre mesajul trimis de Iohannis de la Summitul NATO privind decizia de revocare a şefei DNA



- Ipocrizie. Cum vorbea acum o lună, când a primit cererea din partea Ministrului Justiţiei şi după ce a apărut decizia CCR? Bătaie de joc la adresa Curţii Constituţionale. După care apare teama de suspendare şi a luat decizia asta. Pe cine mai păcăleşte cu vorbele astea meşteşugite?

Despre nominalizarea lui Vlase la şefia SIE

- Public am spus că nu voi accepta decât o propunere de la PSD. Pentru că şeful SRI e membru PNL pus de Iohannis. Pentru echilibru, din partea PSD trebuia să fie un om. Cu Gabriel Vlase am avut o relaţie foarte bună. De ce am susţinut această variantă? Că e un tânăr pregătit în acest domeniu.

Despre blocarea legilor justiţiei



- Decizia va fi la Guvern. Eu n-o să impun premierului nimic în sensul ăsta. Fiecare funcţie presupune responsabilităţi şi puterea de a lua decizii. Ceea ce ţine de Parlament şi decizia politică sunt lucruri rezolvabile. Decizia politică a fost asumata cu calendar public, asumat iar Parlamentul a respectat legea.

- Ca şi partid o să vedem cum se desfăşoară lucrurile în continuare. Ei vor să întindă cât mai multe perioada de intrare în vigoare a acestor legi în speranţa unor posibile de abuzuri (…) vor să fure efectiv votul dat de români în 2016.

- Ce va face Guvernul, partenerii din coaliţie ? Vom vedea. Sigur. şi eu astept, tot partidul aşteapta, ca toţi colegii noştri, indiferent de funcţie, să facă ceea ce e de făcut pentru ca obiectivele prezentate de noi in 2016 să fie îndeplinite.

Despre legea offshore



- Chiar în ziua în care Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi era ziua în care eu stabilisem cu PSD să prezint elementele pe care eu le propun membrilor din comisiile parlamentare de modificare a variantei iniţiale a legii offshore. Le-am spus cu zece zile înainte că o să le prezint aşa cum le vedem noi şi cum cred eu că trebuie să arate legea şi daca vor fi de acord cu această propunere, colegii o vor susţine şi în plen o vom vota pentru a fi adoptată. Şi am prezentat-o

- Vă pot spun cateva date. Investiţiile în offshore sunt mult mai mari decât investiţiile onshore. (n.red. Referindu-se la costurile pentru investişii) - Obiectivul principal a fost să găsim interesul major al României şi interesul la fel de legitim al companiilor respective de a-şi acoperi costurile şi de a scoate profit. Asta a fost munca din ultimele zile pentru a găsi echilibrul perfect.



Despre legea pensiilor

- În aceasta vară voi lucra cu colegii mei, doamnna Olguţa Vasilescu, doamna prim-ministru şi alţi colegi. Iar în toamnă vrem să intrăm în forţă cu legea pensiei. O vom face, e o lege de extrem de mult timp aşteptată. Este o lege nu uşoară, dar este o altă măsură pe care trebuie să o luăm pentru a îndrepta o uriaşă nedreptate care există în România de ani buni. Nu va fi uşor de adoptat această lege. Sunt sigur că vom avea şi aici pedici uriaşe. Este un mare bine pe care îl vom face unor mari categorii de români. Dar vă asigur că o vom duce la capăt. Vom avea discuţii şi cu asociaţii de pensionari iar până la sfârşitul verii proiectul va fi gata astfel încât până la sfârşitul anului legea pensiilor să fie adoptata în Parlament

- Este vorba de reaşezarea a unui sistem complex, complicat. Sunt români care pentru aceeaşi durată de muncă, aceleaşi condiţii, au pensii diferite pentru că când au ieşit la pensiei existau cuantumuri diferite. Şi nu vorbim de pensiile uriaşe, ci de categoria mare de pensionari. Vrem să nu scădem pensiile ci să le marim pentru a îndrepta o mare nedreptate. Vrem o lege onestă iar românul care este astăzi activ, tânarul care îşi urmează studiile, trebuie să ştie că statul român are un sistem de pensii corect şi onest (...) o pensie care va respecta şi durata şi condiţiile muncii. Avem curajul să o facem. Aşa cum am făcut cu legea salarizării asa vom face şi cu legea pensiilor.

Tag-uri:

loading...