Gabriela Cristea a recunoscut ce salariu EXORBITANT avea la Kanal D

În emisiunea pe care o realizează online, ”Mădălin Ionescu Show”, prezentatorul a avut-o ca invitată pe fosta lui colegă de televiune, Gabriele Cristea, pe care a descusut-o de secrete. Cel mai mare dintre el fiind acela în care a ținut să afle cu cât era plătită de Kanal D când prezenta emisiunea ”Te vreau lângă mine”.

”Gabriela a fost unul dintre privilegiații laturii financiare oferite de televiziune. A câștigat foarte mulți bani, nu a fost ocolită nici de tabloide, știm foarte bine, cu tot felul de povești, au rămas poate și răni, oricum cu foarte multă experiență și are multe lucruri de povestit”, i-a făcut prezentarea Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu – Este adevărat că ai fost plătită cu 20.000 de euro pe lună la Kanal D mult timp?”

Gabriela Cristea – Dar știe lumea, a răspuns Gabriela. Da, este adevărat. Deja nu mai am de ce să mă ascund, pentru că nu am făcut eu public asta..

M.I – Aici ce salariu ai?, a întrebat-o Mădălin. ”Asta nu pot să-și spun acum”, a răspun râzând Gabriela Cristea.

M. I – Și dacă faci calculul..20.000 de euro pe lună, atâția ani… ai avut un milion de euro în mână?

G.C – Probabil că am câștigat chiar mai bine de un milion, a răspuns ea.

M.I – Și cu cât ai rămas?

G.C – Acum am cât îmi trebuie

M.I – Cum ai ajuns în situația în care s-o iei de la capăt? Câți bani ar fi trebuit să ai puși deoparte?

G.C – Undeva pe la 800.000 de mii de euro minim. Vorbeam la un moment dat cu Silvia Ioniță, fina mea, și ea știa ce salariu am, și-mi zice: Băi, când iei tu primul salariu, eu în locul tău știi ce aș face? I-aș scoate cash și i-aș pune în pat să mă bălăcesc..

M.I – Și unde sunt acești bani?

G.C – S-au dus ….

M.I – I-ai cheltuit, te-ai spart în figuri?

G.C – Nu i-am investit, sunt banii ăia despre care toată lumea a vorbit … care au dispărut efectiv din conturile mele

M.I – Chestia asta nu și-a ridicat semne de întrebare?

G.C – Nu. Pentru că eu consider că atunci când pornești la drum cu cineva … totul se împarte.

Mădălin Ionescu a reușit să afle ceea ce unii speculau doar din legende, și-anume cât de mare era salariul Gabrielei Cristea la Kanal D, după ce s-a vehiculat că ar fi primit 11.000 de euro pe lună. Răspunsul vă va șoca! Prezentoarea, care în prezent a prins un alt contract cu Antena Stars, a recunoscut că salariul ei era cu mult mai mare decât știa toată lumea!

