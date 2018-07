Gabriela Firea a făcut un anunț, după doi ani ca primar al Bucureștiului

Gabriela Firea a precizat că "în doi ani nu pot fi rezolvate toate problemele Capitalei", dar susține că are un plan.

"Știu că exigențele cetățenilor sunt din ce în ce mai mari, e normal să fie așa, dar în doi ani nu pot fi rezolvate toate problemele Capitalei. Important este să avem un plan pe care să-l urmăm cu tenacitate. Iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Chiar dacă un bilanț în adevăratul sens al cuvântului se poate face doar la finalul unui mandat de 4 ani, consider normal ca la fiecare aniversare a preluării funcției de Primar General să prezint bucureștenilor lucrurile bune pe care le-am făcut și proiectele care urmează.

Azi vă invit să urmăriți un material despre trafic și infrastructură rutieră, iar în zilele următoare, alte domenii de maxim interes pentru bucureșteni", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Presa nu o iartă, însă, pe Gabriela Firea și îi aduce aminte faptul că au fost promisiuni nerespectate. Iată doar un exemplu.

"In data de 6 iunie 2016, Gabriela Firea anunta initierea unei revolutii in trafic, revolutie ale carei rezultate palpabile urmau sa apara in sase luni, conform promisiunilor edilei.

Pentru un oras aglomerat si compact precum Bucurestiul, aceasta revolutie ar fi trebuit sa insemne in primul rand relansarea transportului public, accesibil tuturor si ecologic. Nimic semnificativ nu s-a realizat in aceasta directie", a notat Wall Street.

Pe 10 iunie 2016, Gabriela Firea a câștigat mandatul de Primar al Capitalei, pe o durată de 4 ani.

Gabriela Firea (PSD) a câştigat Primăria Capitalei cu 246.553 voturi, fiind urmată de Nicuşor Dan (USB) cu 175.119 voturi, Cătălin Predoiu (PNL) cu 64.186 voturi şi Robert Turcescu (PMP) cu 37.098 voturi.

Tag-uri:

loading...