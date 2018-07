Gabriela Firea, anunț important pentru bucureșteni

Gabriela Firea a precizat că, deocamdată, panouri de acest gen au fost montate pe ruta de tramvai Iancului-Pantelimon.

"Proiect pilot implementat in premiera de Primaria Capitalei Statiile de tramvai de pe ruta Iancului-Pantelimon, dotate cu panouri electronice de informare. Calatorii care circula pe ruta de tramvai Iancului-Pantelimon (de la statia Piata Iancului pana la statia Granitul) beneficiaza de afisare in timp real si predictibilitate la sosirea tramvaielor in statii. Astfel, in cadrul acestui proiectpilot, 13 statii (dus-intors) au fost dotate cu panouri de informare, tramvaiele care circula pe liniile 46 si 55 fiind doate cu echipamente de monitorizare si GPS, astfel incat sa fie coordonate cu panourile electronice de informare.

Datorita acestui sistem, in statiile de tramvai de pe acest tronson, calatorii vor regasi date despre timpul in care un anumit tramvai va sosi in statie. Informatiile afisate pe panourile de informare calatori contin data, luna, anul, ora, linia de tramvai, directia in care se indreapta si timpul estimat pentru sosire in statie. Acest proiect pilot face parte din strategia de dezvoltare a transportului public de calatori, prevazuta in PMUD, iar in viitorul apropiat aceasta retea de informare calatori se va implementa si in statiile de tramvai de pe Bulevardul Oltenitei, linia 41 si linia 21, Bucur Obor-Colentina", a explicat Gabriela Firea pe Facebook.

