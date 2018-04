Ieri a fost cea mai caldă zi de aprilie din istorie! Când scăpăm de "canicula de primăvară"

România a avut ieri cea mai caldă zi de aprilie din istorie: au fost 30 de grade Celsius măsurate la umbră la Calafat. Temperaturile au fost mai mari cu 10 grade decât cele fireşti.

Luni vremea se va menţine deosebit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 şi 29 de grade.

În zonele montane şi submontane şi în centrul ţării, local, mai ales după orele prânzului, vor fi averse şi descărcări electrice. Pe spaţii restrânse, astfel de fenomene vor fi şi în regiunile sud-estice. Izolat cantităţile de apă vor fi mai însemnate şi vor fi condiţii de grindină.

Vântul va avea unele intensificări la munte şi, de scurtă durată, şi în restul zonelor, asociat averselor. Izolat dimineaţa va fi ceaţă, cu precădere în Dobrogea.

Bucureşti

În Capitală, pe parcursul zilei vremea se va menţine deosebit de caldă şi va fi în general frumoasă. Maxima va fi în jur de 26-27 de grade la amiază. Spre seară vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.

Marţi în majoritatea zonelor vremea va deveni în general instabilă, iar temperaturile vor fi uşor mai scăzute decât luni. Vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În regiunile sudice va fi în continuare o vreme deosebit de caldă, iar fenomnele asociate instabilităţii atmosferice vor fi doar pe arii restrânse, în special spre seară. Ploile vor avea şi caracter torenţial, izolat cantităţile de apă fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 şi 28 de grade, mai ridicate în Oltenia şi Muntenia, spre 29...30 grade.

În Capitală, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod obişnuit la această dată. 11-13 garde dimineata si 28-29 de grade la amiaza. Spre seară se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Miercuri vremea va fi în general frumoasă şi va deveni deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade la Miercurea Ciuc şi 28 de grade la Drobeta si Giurgiu. Mai ales după-amiaza la munte şi în regiunile nordice, izolat vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în zona montană.** În Bucureşti, vremea va fi deosebit de caldă. 12-14 grade la prima ora a zilei si in jur de 26 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

REGIUNI

În regiunile intracarpatice, in zonele montane şi submontane şi în Transilvania, local, mai ales dupã orele prânzului, vor fi averse şi descărcări electrice. Izolat cantităţile de apă vor fi mai însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Maximele sunt de vară: 28 de grade la Timisoara, 26 la Oradea, 25 la Baia Mare si Sibiu, 24 la Cluj si 23 în Brasov.

În sud, vreme in general frumoasă şi deosebit de caldă cu maxime in general intre 25 si 29 de grade. Nu este exclus ca după-amiaza izolat să plouă in aversa.** În Dobrogea, cerul se va înnora din cind in cind si pe spatii restrinse vor fi averse si descarcari electrice. 23 de grade maxima la Tulcea si 19 la Constanta. Şansele de ceaţa dimineata sunt semnificative in special pe litoral.

Şi in Moldova este vreme in general frumoasă şi calda. La amiază vor fi 21 de grade la Suceava, 24 la Iasi si Bacau, 25 la Focsani si 24 la Galati. In sudul regiunii dupa-amiaza izolat va ploua în aversă.

loading...