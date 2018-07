Iohannis îi răspunde lui Dragnea: Nu sunt implicat în condamnarea sa

„Nu sunt implicat( în condamnarea lui Dragnea-n.r) și apucături dictatoriale nu am avut niciodată, nici nu îmi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-ați așteptat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător. Este, între timp, mai mult decât evident că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Cu această pălărie prea mare, lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice și începe cu atacuri la persoană, atacuri la familie, o abordare inadecvată. Și dacă ar fi un simplu politician, aș lăsa-o așa, la inadecvată, dar este foarte îngrijorătoare, fiindcă acest om conduce cel mai mare partid, este președintele Parlamentului și conduce, prin interpuși, Guvernul.



Șeful statului a comentat că suspendarea a devenit „obsesie” pentru șeful PSD.



Cât privește acuzațiile lui Dragnea că tergiversează intrarea în vigoare a legilor Justiției și a Codurilor Penale, Iohannis a răspuns: „nu tergiversez, îmi exercit prerogativele constituționale. Sub conducerea acestui Dragnea se legiferează prost. Nu sunt un președinte extraconstituțional, ci unul care respectă Constituția”

Tag-uri:

loading...