Legea privind statutul magistraţilor, adoptată de Senat

În timpul dezbaterilor, senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a propus retrimiterea iniţiativei la Comisia specială pentru Legile justiţiei, pentru a aştepta avizul Comisiei de la Veneţia. Propunerea sa a fost respinsă.

Senatorul USR, George Dîrcă, a acuzat că în Comisia Iordache a fost o dezbatere lipsită de transparenţă asupra proiectului de lege.

“Se ignoră vocile a peste o mie de magistraţi care au anunţat că există anumite neclarităţi în lege. Raportul de adoptare a Legii a fost elaborat azi într-o şedinţă fulger, de 10 minute. A fost o dezbatere lipsită de tranparenţă. Întreaga modificare a Legilor justiţiei s-a desfăşurat netransparent, ignorând vocea USR şi a magistraţilor. Vizita Comisie de la Veneţia va avea loc în parlament între 11-12 iunie. Haideţi să nu ne grăbim”, a afirmat Dîrcă.

Senatorul PNL, Eugen Pîrvulescu, a anunţat că liberalii vor vota împotriva raportului şi a proiectului de lege.

“Asumaţi-vă dumneavoastră ce faceţi. Intraţi cu bocancii în justiţia din România”, a explicat Pîrvulescu de la tribuna Senatului. În schimb, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a spus că parlamentarii “nu au făcut decât să punem în acord deciziile CCR cu legea”.

Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat, marţi, raportul asupra modificărilor Legii 303/2004 privind Statutul magistraţilor, într-o şedinţă care a durat mai puţin de 10 minute.

Comisia a introdus în definiţia erorii judiciare ”încălcare evidentă a dispoziţiilor legale” şi ”au fost afectate grav drepturile, libertăţile şi interesele persoanei vătămate”.

”Şi este o problemă? Să fim foarte serioşi, dezbaterea pe această lege s-a desfăşurat dinainte de a intra în Camera Deputaţilor. am întrebat dacă sunt amendamente sau alte discuţii. Este ca-n rugby. Cine are mingea, o protejează. Aşa facem şi noi. Ca în rugby, avem o lege pe care trebuie să o protejăm şi s-o trimitem ca preşedintele s-o promulge. Ai înţeles?”, a spus Florin Iordache, întrebat de ce şedinţa a durat mai puţin de zece minute.

” USR încearcă să facă un blocaj, dacă vorbim în termeni rugbystici, dar este un blocaj legitim. Această susţinere că nu facem decât să ne opunem proiectelor nu este adevărată”, a spus Ion.

Florin Iordache a mai spus că nu mai sunt motive pentru a fi contestată la CCR, scrie Mediafax.

”Deja Curtea s-a pronunţat. Legile justiţiei să fie în sfârşit promulgate. Toate cele trei legi sunt urgente, trebuie să ţină cont de deciziile CCR, să avem o gândire unitară şi considerăm că în această lege se vizează răspunderea magistraţilor, ca atunci când cu rea credinţă şi gravă neglijenţă, încalcă normele de procedură. se vizează şi se rezolvă o separare a carierelor a judecătorilor şi procurorilor", a mai spus Iordache.

Iordache a fost contrazis de Stelian Ion.

“Ni se par în continuare nişte texte neclare. Vorbim cu colegii din PNL să contestăm la CCR. Ceea ce mai mult decât atât ne nemulţumeşte, est efaptul că nu s-a răspuns solicitării noastre de a se amâna tranşarea acestei chestiuni după ce se va pronunţa Comisia de la Veneţia. (…) Mai mult decât atât, după cum se ştie, judecătorii au semnat în număr de aproape o mie, deocamdată, dar cred că vor semna mai mulţi, prin care solicită acestei comisii să temporizeze dezbaterile şi să aştepte să se pronunţe Comisia de la Veneţia. Argumentel în plus în cadrul şedinţei nu avrut să le aduceum şi (…) nu vrem să îi stricăm supriza domnului Iordache şi promotorilor acestor prevederi în sensul de a ştii dinainte care vor fi considerentele de atac la CCR”, a spus Stelian Ion.

Proiectul de lege privind modificarea Statutului magistraţilor urmează să intre în plenul Senatului de marţi, a mai informat Florin Iordache.

loading...