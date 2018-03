Ministerul Afacerilor Externe reacţionează în cazul crizei generate de atacul neurotoxic din Marea Britanie

„Exprimându-şi solidaritatea deplină cu Marea Britanie, România condamnă ferm folosirea agentului neurotoxic de nivel miliar în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat („Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice”), potrivit mesajului MAE de pe pagina de Twitter.

Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi în contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus şi pe fiica acestuia în orăşelul britanic Salisbury, a anunţat miercuri premierul Theresa May.

Theresa May a anunţat că 23 de diplomaţi ruşi din Marea Britanie, identificaţi drept "agenţi de informaţii care nu şi-au declarat statutul", au la dispoziţie o săptămână pentru a părăsi ţara.

