Ministrul Sănătăţii afirmă că va fi promovată o HG privind realizarea unui centru de transfuzii

"Am fost ieri la Centrul de Transfuzii Bucureşti şi am discutat situaţia de acolo. Este vorba de a construi un nou centru, în sensul că există un teren alocat de către Primărie printr-o hotărâre de Consiliu general, dar care nu a fost materializată într-o Hotărâre de Guvern pe care urmează să o promovăm noi acum. Apoi am găsit câteva surse posibile de finanţare pentru construcţia acestui centru nou astfel încât să putem realiza un centru cu circuite, cu tot ceea ce este nevoie pentru a funcţiona normal", a spus ministrul la evenimentul ''ThinkHealth - Punctul de Inflexiune".



Sorina Pintea este de părere că există soluţii de finanţare pentru realizarea centrului, având în vedere că sumele necesare nu sunt atât de mari încât statul român să nu îşi permită acest lucru.



"Cred că există soluţii, sunt foarte optimistă pentru că sumele nu sunt atât de mari încât statul român să nu îşi permită asta. Dar avem şi fonduri europene, avem şi Banca Mondială, avem linii de finanţare deschise, iar acest lucru se pretează pe ceea ce avem noi în acest moment. Am înţeles că s-a făcut o estimare pentru construcţia unui centru de aproximativ 3,5 milioane euro. Discutând, de exemplu, cu cei de la Banca Mondială putem extinde pe întreg teritoriul ţării partea de transfuzii. Deocamdată ne-am focusat pe ceea ce este aici. Urmează să promovăm Hotărâre de Guvern prin care să consimţim acea hotărâre de Consiliu general. Primăria Generală şi-a făcut treaba, urmează noi să ne-o facem", a afirmat Pintea.



Ea spus că noul centru va fi realizat în apropierea celui deja existent.

