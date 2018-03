Primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene, exclus din PSD

Gheorghe Damian, care până la excludere era vicepreşedinte al PSD Alba şi unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judeţ, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că excluderea sa din PSD a fost aprobată recent de conducerea centrală a partidului după ce o propunere în acest sens a fost înaintată în urmă cu un an de către organizaţia judeţeană din Alba.

El a spus că va rămâne independent, nu va contesta decizia, criticând însă faptul că nu i s-a oferit dreptul la apărare, iar decizia privind excluderea sa a fost luată de conducerea PSD Alba „noaptea ca hoţii”.

„A venit momentul să declar că sunt independent după ce în urmă cu ceva vreme, conducerea centrală a PSD a luat decizia, în urma contestaţiei făcută de mine, să fiu exclus. Mai exact, în 22 ianuarie 2018, Comitetul Executiv Naţional al PSD a aprobat excluderea mea şi a domnului Ioan Florea, consilier judeţean, la mai bine de un an de când Comitetul Executiv Judeţean al PSD, sub conducerea preşedintelui interimar, domnul Ioan Dîrzu, a decis într-o seară, târziu, într-o şedinţă în care nici măcar nu am fost invitat, nu mi s-a dat voie să mă apăr, ştim foarte bine că şi cel mai mare criminal are dreptul la apărare în lumea aceasta, şi am fost, practic, exclus din partid «noaptea, ca hoţii»” a spus Gheorghe Damian.

Edilul a spus că a evitat să vorbească până acum pentru că nu a dorit să aducă un prejudiciu de imagine Partidului Social Democrat şi colegilor săi care au muncit pentru rezultatele electorale şi pentru creşterea partidului în judeţ.

El l-a criticat pe preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, pentru că nu ar fi avut „bărbăţia” să îi spună în faţă ceea ce îi reproşează şi să îi dea dreptul la apărare.

Potrivit acestuia, excluderea sa ar fi fost un troc făcut de Ioan Dîrzu în schimbul susţinerii noului Guvern.

„Problemele care le aveau la centru erau mult mai mari decât soarta unui primar de comună din judeţul Alba. Pe de altă parte cred că decizia aceasta, ştiţi data, 22 ianuarie, în momentul executării premierului Tudose. Şi a fost practic un troc între votul de la Alba şi excluderea lui Damian”, a mai spus Damian.

Gheorghe Damian este la al cincilea mandat de primar al Ciugudului, comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene respectiv peste 27 de milioane de euro ceea ce ar reprezenta circa 9.000 de euro pe cap de locuitor. Damian a câştigat ultimele alegeri cu 85% din voturi, iar PSD are majoritatea în Consiliul Local Ciugud.

Comuna Ciugud este una dintre cele mai dezvoltate din România având drumuri asfaltate chiar şi între parcelele agricole, internet gratuit în zonele publice, piste de biciclete şi foloseşte energie eoliană şi panouri solare pentru iluminatul public.

