Reacția DNA după ce Elena Udrea a anunțat că a obținut statutul de refugiat politic

"Nu rezultă nicăieri din acel document că i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atestă că, în 22 februarie, ea a făcut cerere de refugiat, iar în 21 martie a avut un interviu, perioadă în care transmitea instanţei că este în imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a spus procurorul.



Avocatul Elenei Udrea a anunţat vineri, în cadrul procesului Gala Bute, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.



Avocatul Veronel Rădulescu a explicat că a primit vineri dimineaţa mai multe documente de la Elena Udrea, care atestă faptul că ea şi-a stabilit reşedinţa în Costa Rica şi a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.



Veronel Rădulescu a înmânat judecătorilor respectivele documente, printre care şi un memoriu, în care Elena Udrea anunţă că doreşte să fie audiată în dosarul Gala Bute şi să i se acorde ultimul cuvânt, prin mijloace de comunicare la distanţă (videoconferinţă) sau prin procedura de comisie rogatorie.



Avocatul a făcut o paralelă cu situaţia lui Sebastian Ghiţă, care se află la Belgrad, acesta fiind audiat prin videoconferinţă în cadrul proceselor pe care le are în instanţele din România.



"Din 1989, nu a mai fost o situaţie în care un cetăţean al României, membru UE şi NATO, să primească statutul de refugiat politic în alt stat. Conform Convenţiei privind refugiaţii politici, ea nu are dreptul să fie returnată. Costa Rica a dezvoltat unul dintre cele mai bune programe de protecţie în plan judiciar", a spus avocatul.



El le-a cerut judecătorilor amânarea procesului şi stabilirea unui nou termen pentru audierea Elenei Udrea.



Instanţa a rămas în pronunţare pe cererea de audiere a Elenei Udrea.

