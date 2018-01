Sociolog: Două femei ar putea candida din partea PSD la prezidențiale

Alin Teodorescu a spus, la Jurnalul de seară, că Mihai Tudose „nu ajunge” până la câștigarea următoarelor alegeri, adică alegerile europarlamentare.

„Am mai discutat despre asta, Klaus Iohannis va fi președintele UE șase luni, în 2019. La Sibiu va fi ședința Consiliului Europei. 27 de șefi de state și de guverne vor fi la Sibiu. Cine va conduce ședința? Klaus Iohannis! Credeți că mai are contracandidat în 2019? Nu văd cine ar putea fi contracandidat”, a precizat sociologul.

El a adăugat că PSD „trebuie să se prezinte în competiție, dar va avea un concurent pierzător, așa cum au fost Mircea Geoană și Victor Ponta”.

Întrebat dacă Gabriela Firea va fi varianta reală, sociologul a răspuns negativ.

„Gabriela Firea a adoptat un stil de management al Primăriei Bucureștiului care o duce complet în afara preferinței publicului. Ea are în jur de 35% grad de încredere, care e foarte mult față de Tudose, care are 17%. Dragnea are 12%. Față de ceilalți lideri PSD, e foarte mult cât are dânsa. Dar cu 35% nu faci nimic nu cursa pentru prezidențiale”, a spus Alin Teodorescu.

El a precizat că „PSD mai are un candidat potențial, dar nu cred că va intra în cursă” și a numit-o pe Corina Crețu, în prezent comisar european.

„Corina Crețu are peste 60% grad de încredere, dar cu un grad de notorietate mai redus. Nu prea văd cum ar lăsa posibilitatea unui al doilea mandat ca și comisar european pentru ipotetica funcție de președinte al României”, a adăugat sociologul.

Întrebat dacă PSD i-ar cere Corinei Crețu să candideze, Alin Teodorescu a răspuns că da, dar că în niciun caz nu-i va cere acest lucru Liviu Dragnea sau Mihai Tudose.

„O nouă echipă (ar face-o, n.red.) În jurul lui Niculae Bădălău au început să se adune oameni. Scrisoarea lui e decentă și e scrisă pe sufletul oamenilor din PSD. Oamenii asta gândesc, că Dragnea are cam multă putere și e cazul să revină la anumite proceduri democratice. Dar nu putem să știm acum cine va fi noul lider PSD”, a spus sociologul Alin Teodorescu.

