Trădătorii PSD de la moțiune, dați afară din partid

Potrivit unor surse Realitatea TV sunt exact cei care au votat moțiunea de cenzură; președintele PSD tineret Gabriel Petrea, deputatul Marius Bota, deputatul Mihăiță Găină și senatorul Ion Talpoș.

Pe 1 octombrie, Viorica Dăncilă declara: „Cei care vor vota moțiunea de cenzură înseamnă că trădează PSD, eforturile tuturor colegilor din partid, trădează speranța primarilor care vor să își implementeze proiectele cu care au venit în fața electoratului, trădează stabilitatea acestei țări și eu cred că acest lucru nu poate fi trecut cu vederea."

Guvernul PSD Viorica Dancila a fost demis de plenul Parlamentului, care a aprobat ieri motiunea de cenzura depusa de opozitie cu 238 de voturi „pentru".

Au fost prezenti 399 parlamentari si s-au consemnat 245 de voturi, dintre care 238 pentru adoptarea motiunii.

Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că va cere în Comitetul Executiv al PSD un vot pentru excluderea din partid a „trădătorilor" care au votat moţiunea de cenzură şi care au negociat cu liderul Pro România, Victor Ponta. Dăncilă a susţinut că au existat cinci voturi ale social-democraţilor.

„Categoric da. Din momentul acesta am să merg în fiecare organizaţie în teritoriu şi am să cer votul CEx-ului pentru a elimina trădătorii, pentru că acest partid nu a pierdut pentru că a guvernat prost. A pierdut întotdeauna pentru că au existat trădători în interior. Când am preluat preşedinţia partidului am spus că nu mi-e frică de opoziţie, mi-e frică de cei din interior. Acest lucru s-a adeverit. Am de gând ca toţi cei care vor trăda să plece. Să se ducă în partidul lui Ponta, să se alăture partidului trădătorilor. PSD nu au trădarea în sânge. Mmebrii PSD îşi doresc ca acest partid să revină la guvenare. Eu cred că în spatele meu vor fi oamenii care cred în acest partid, în România şi români. Cei care trădează, cred că dacă ar avea curaj ar ieşi si ar spune public",a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

