Victor Ponta: "De Finanţe se vor ocupa Mişa, Teodorovici, Vâlcov, Ştefan. Se detestă reciproc"

Ponta descrie echipa de la Finanţe ca fiind una de „oameni care se detestă sincer între ei” şi care ”nu pot sta toţi în aceeaşi cameră fără să se certe”:

"Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern / daca nu ar fi de plans ar fi de ras / hai sa vedem cine se ocupa de cele doua prioritati absolute ale perioadei urmatoare :

1. De finante, buget si politica fiscal bugetara in actualul Guvern se vor ocupa urmatorii : Stefan Viorel - Vicepremier ( fost ministru in Guvernul Grindeanu- dat afara de Dragnea ca era prea prudent) + Eugen Teodorovici - Ministru al Finantelor ( fost consilier al Premierului Tudose dat afara ca vorbea prea mult si il critica public pe Ministrul Misa ) + Darius Valcov - Consilierul actualului Premier Viorica Dancila (fost Ministru in Guvernul Ponta - care a demisionat cand a fost inculpat ) + Ionut Misa - sef ANAF ( fost Ministru al Finantelor in Guvernul Tudose - semnatarul aberantei “revolutii fiscale” pe care a criticat-o virulent Teodorovici)!!! Teoretic deasupra acestora va fi Premierul Dancila - si practic toti vor fi chemati la ordin la Dragnea! Cu acesta echipa de oameni care se detesta sincer intre ei si care nici nu pot sa stea toti in aceeasi camera fara sa se certe - vai de capul contribuabilului roman!", a scris Ponta.

