Abrudean, în SUA: România este un Aliat puternic și de încredere în NATO; Parteneriatul strategic cu Statele Unite - solid

''Am luat cuvântul în cadrul Forumului parlamentar de securitate, organizat în Congresul SUA, în prezența reprezentanților țărilor NATO, parlamentari, experți, foști șefi de state și șefi de instituții cu rol important în asigurarea securității și apărării precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Din discursul pe care l-am susținut, las aici câteva idei asupra cărora am insistat. România se află la intersecția istoriei și a geografiei, iar poziția noastră la granița Flancului Estic ne face responsabili pentru a ne apăra siguranța proprie dar și siguranța întregii Alianțe'', a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Șeful Senatului a transmis, cu acest prilej, că țara noastră va crește investițiile în industria națională de apărare, folosind instrumente europene și parteneriatul puternic cu SUA, valorificând cele mai avansate tehnologii.

''Ne-am angajat să creștem contribuția pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 și păstrăm acest parcurs. Pentru România, parteneriatul strategic cu SUA ancorează securitatea națională, de altfel, strategia de apărare adoptată de Parlament include SUA ca pilon de neînlocuit al securității noastre'', a adăugat Abrudean.

El a subliniat că țara noastră garantează apărarea în Marea Neagră și menține vecinii puternici.

''Garantăm apărarea în regiunea Mării Negre. Menținem cerul sigur, având legislație care ne permite să acționăm ferm în cazul incidentelor cu drone și al încălcărilor ilegale ale spațiului aerian. Menținem marea sigură, pentru că împreună cu Bulgaria și Turcia, am lansat Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră. Menținem vecinii puternici. Sprijinim Ucraina și Republica Moldova'', a mai transmis Abrudean.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, participă, în perioada 3-6 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington DC, SUA.