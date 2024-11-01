Homepage » Actual

Abrudean, în SUA: România este un Aliat puternic și de încredere în NATO; Parteneriatul strategic cu Statele Unite - solid

| 04 feb, 20:32

România este un Aliat puternic și de încredere în NATO, iar Parteneriatul strategic cu SUA este unul solid, a afirmat miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean, care se află în Statele Unite, la Forumul Interparlamentar de Securitate.

 

''Am luat cuvântul în cadrul Forumului parlamentar de securitate, organizat în Congresul SUA, în prezența reprezentanților țărilor NATO, parlamentari, experți, foști șefi de state și șefi de instituții cu rol important în asigurarea securității și apărării precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Din discursul pe care l-am susținut, las aici câteva idei asupra cărora am insistat. România se află la intersecția istoriei și a geografiei, iar poziția noastră la granița Flancului Estic ne face responsabili pentru a ne apăra siguranța proprie dar și siguranța întregii Alianțe'', a scris Mircea Abrudean pe Facebook.
Șeful Senatului a transmis, cu acest prilej, că țara noastră va crește investițiile în industria națională de apărare, folosind instrumente europene și parteneriatul puternic cu SUA, valorificând cele mai avansate tehnologii.
''Ne-am angajat să creștem contribuția pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 și păstrăm acest parcurs. Pentru România, parteneriatul strategic cu SUA ancorează securitatea națională, de altfel, strategia de apărare adoptată de Parlament include SUA ca pilon de neînlocuit al securității noastre'', a adăugat Abrudean.
El a subliniat că țara noastră garantează apărarea în Marea Neagră și menține vecinii puternici.
''Garantăm apărarea în regiunea Mării Negre. Menținem cerul sigur, având legislație care ne permite să acționăm ferm în cazul incidentelor cu drone și al încălcărilor ilegale ale spațiului aerian. Menținem marea sigură, pentru că împreună cu Bulgaria și Turcia, am lansat Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră. Menținem vecinii puternici. Sprijinim Ucraina și Republica Moldova'', a mai transmis Abrudean.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, participă, în perioada 3-6 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington DC, SUA.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolo

Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administrației și relansarea economică

06 feb, 16:35
Citeşte mai departe
negror

DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize

06 feb, 16:45
Citeşte mai departe
buzo

Buzoianu: Pentru România, e important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri pentru proiecte de apă

06 feb, 16:43
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Dosar cutremurător: fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată 30 de zile în cazul crimei pentru moștenire
h
Atenţionare de călătorie: Germania - zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza condiţiilor meteo
h
Minciuna despre alimentația sănătoasă: Specialiștii explică de ce nu există alimente 'bune' sau 'rele'
economica.net
feminis.ro
h
Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'
h
Elton John acuză tabloidul Daily Mail de încălcări 'odioase' ale vieții sale private
h
FBI intensifică operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ