Alfred Simonis: Am găsit echilibru și deschidere din partea premierului și a miniștrilor cu privire la investiții

Social-democratul Simonis a participat la o întâlnire cu ceilalți președinți de consilii județene, cu premierul Ilie Bolojan și cu miniștrii Dezvoltării, Muncii și Agriculturii.

'Am discutat aspectele care au fost puse în transparență prin ordonanța care își dorește sistarea anumitor investiții, am discutat și despre pachetul 2, care urmează să fie adoptat în luna august. A fost o discuție extrem de constructivă, o discuție deloc contondentă și o discuție în care s-au căutat soluții. Am venit cu argumente, am transmis, din punctul de vedere al Uniunii Consiliilor Județene, premierului și Guvernului faptul că investițiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta toate, așa cum s-a dorit inițial. Am găsit echilibru și deschidere din partea premierului și a miniștrilor de resort. Am rămas la concluzia că în următoarele două săptămâni analizăm, vedem care sunt economiile care pot fi făcute de pe alte ministere, cum se pot suplimenta banii pentru a continua marile investiții din România', a spus Simonis după întâlnire.

El a adăugat că acolo unde există rețele de gaze sau de canal, asfaltări de drumuri și proiectele au început, ele nu pot fi pur și simplu abandonate, pentru că reluarea lor peste un an sau doi ar însemna cheltuieli suplimentare pentru statul român.

'Am transmis Guvernului îngrijorările noastre cu privire la faptul că oprirea investițiilor ar genera niște consecințe din punct de vedere fiscal pentru România și o încetinire a motorului economiei românești, probleme pentru companiile românești, probleme pentru angajații acestor companii, eventuale litigii între societățile respective și primării, consilii județene. Am transmis de asemenea împreună cu colegii mei, și decizia a fost unanimă, nu a avut culoare politică, faptul că există necesitatea unor prioritizări ale acestor investiții. Există tronsoane de drumuri care sunt interconectate cu proiecte pe fonduri europene și nefinalizarea tronsonului respectiv atrage de la sine pierderea întregii finanțări din fonduri europene. În următoarele săptămâni vom analiza fiecare situație în parte, fiecare județ și înțelegând constrângerile bugetare, înțelegând nevoia de a face economii, înțelegând nevoia de a ne încadra într-un deficit și de a mai reduce din turație, proiectele nu pot fi oprite, eventual pot fi dezvoltate mai lent', a menționat acesta.

Simonis a afirmat că lucrările pentru stadioane, la care autoritățile locale contribuie cu 20%, pot fi continuate, iar la Timișoara există un astfel de caz.