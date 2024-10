AUR denunţă triplarea alocării de bani pentru partidele politice: Partidele s-au trezit în 73 de milioane de lei în plus

”Într-o lună cu scumpiri şi inundaţii, Guvernul Ciolacu s-a gândit că e mai bine să tripleze, la rectificarea din luna septembrie, bugetul alocat partidelor politice, în loc să îi ajute pe oamenii amărâţi, precum sinistraţii de la Pechea, cărora le facem case din donaţii, pentru că statul este incompetent. Astfel, în prag de alegeri, partidele s-au trezit în conturile bancare cu 73 de milioane de lei în plus, subvenţii acordate prin Autoritatea Electorală Permanentă. O majorare care pune presiune asupra bugetului naţional, dar care creează şi o discriminare între partidele politice care primesc subvenţie şi cele care nu.

În ultimii opt ani, subvenţia partidelor a crescut de 26 de ori: de la 14,5 milioane de lei în 2016, la aproape 380 de milioane de lei în 2024”, spune AUR într-un comunicat.

”Încă din momentul în care am intrat în Parlament am spus că vrem să returnăm românilor aceşti bani care se alocă în neştire către partidele politice. Am cerut să ne lase să construim un spital! Nu s-a putut, nici în guvernarea PNL-USR, nici în guvernarea PSD-PNL. Ne-au acuzat că reprezintă deturnare de fonduri şi ne-au ameninţat că ne bagă la închisoare. De ce? Pentru că vrem să facem bine românilor? În schimb, Victor Ponta, din banii aceştia de subvenţie pentru partidele politice, şi-a cumpărat şi două maşini Tesla. Şi atunci am decis să demarăm Caravana Medicală AUR prin care am venit în sprijinul a zeci de mii de români”, mai spune AUR.

AUR arată că a depus încă de la preluarea mandatelor din Parlament două proiecte care au vizat eliminarea subvenţiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat în scopul utilizării acestor sume pentru acoperirea unor nevoi de ordin social şi acordarea posibilităţii ca veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat să poată avea ca destinaţie nu doar investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor, cum este prevăzut în prezent, ci şi investiţii destinate interesului general, anume aşezăminte culturale, medicale sau sociale. Ambele proiecte au fost respinse de majoritatea PSD-PNL-USR-UDMR.

”Am încercat, de asemenea, reducerea limitelor procentuale aferente sumelor alocate anual partidelor politice de la bugetul de stat, în scopul utilizării

diferenţelor rezultate pentru susţinerea financiară a altor domenii considerate ca fiind prioritare sau stabilirea pragului maxim al sumei alocate anual partidelor politice sub formă de subvenţie de la bugetul de stat la 0.01% din PIB faţă de 0,04% cum este reglementat în prezent, iar a celui minim la 0.0025% faţă de 0,01% din PIB, cât este în prezent. Cele două proiecte zac în sertarele din Camera Deputaţilor, ţinute acolo de PSD şi PNL.

AUR susţine pe mai departe că banii alocaţi partidelor politice de la bugetul de stat pot fi folosiţi în alte domenii esenţiale pentru statul român precum educaţie, sănătate, infrastructură etc. Vom reuşi să ducem acest deziderat la îndeplinire, însă pentru asta avem nevoie de o majoritate în Parlament, una care poate fi asigurată doar de români la alegerile din acest an. Doar aşa putem scăpa şi de PSD, şi de PNL, şi de întregul sistem pe care l-au păstorit timp de 35 de ani”, precizează AUR.