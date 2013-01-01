Bujduveanu: Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie; Capitala nu va deveni scena radicalismului
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie.
'Capitala nu va deveni scena radicalismului'', a spus edilul general, conform unui comunicat transmis de Primăria Capitalei.
Bujduveanu a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România a fost anulat.
''Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților - document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare'', transmite PMB.
Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația în vigoare - O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991 - interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.
''Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate'', a declarat Stelian Bujduveanu.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale
01 sep, 18:46
Bujduveanu: Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie; Capitala nu va deveni scena radicalismului
01 sep, 18:50
Adrian Câciu: PSD propune un amendament privind introducerea plăţii CASS şi pentru ucrainenii din România
01 sep, 18:48
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin"
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57