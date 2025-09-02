Ciolacu: Demontez azi minciuna că am cheltuit 'discreționar' zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului

'Demontez azi minciuna că am cheltuit 'discreționar' și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții - majoritare fiind cele pe bani europeni! Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în 'pixul premierului', ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor', a scris fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

El a arătat că, 'până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate'.

'Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate. Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri', a mai susținut Marcel Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că reformele nu înseamnă concedieri colective.

'Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare', a mai transmis Marcel Ciolacu.