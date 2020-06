Ciolacu: Liviu Dragnea este în închisoare. Deci toate modificările pe care le invocă Iohannis nu au ajutat niciun PSD-ist

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă PSD vrea să modifice legile justiţiei şi dacă doreşte să participe la consultări pe această temă cu Klaus Iohannis.

"Eu am văzut că PSD alături de celelalte forţe politice au făcut după marţea neagră, cum a fost spusă în presă, miercurea albă, în care am făcut o curăţenie la toate legile care vizau modificări în domeniul justiţiei. Preşedintele nu a ieşit să spună în detaliu la ce legi ale justiţiei se referă. Dar din câte ştiu eu, codurile penale nu au fost modificate. De câte ori se întâmplă ceva, face Guvernul o tâmpenie, cum este cu legea aceasta, preşedintele iese cu o ştire să astupe tâmpeniile Guvernului Orban. Ne-am obişnuit cu acest mod de lucru”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat că toate modificările pe care Klaus Iohannis le invocă nu au ajutat niciun social-democrat să nu ajungă la închisoare.

"Vreau să vă spun un singur lucru. În acest moment, Liviu Dragnea este în închisoare. Deci toate modificările pe care le invocă Iohannis nu au ajutat niciun PSD-ist să nu ajungă în închisoare. Este o minciună perpetuată zi de zi sau mai ales când Guvernul Orban face câte o trăznaie sau nu vine cu nimic coerent”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD doreşte să mai fie Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, Marcel Ciolacu a răspuns: "Am luat act de decizia CSM-ului. Cred că judecătorii şi procurorii care ne reprezintă ne noi toţi în CSM sunt mai îndreptăţiţi şi mult mai bine pregătiţi de către noi să îşi spună punctul de vedere şi am văzut că au dat un anumit aviz negativ de desfiinţarea a secţiei speciale”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că ”legile justiţiei trebuie reparate” şi va avea consultări în avest sens, iar Guvernul va veni cu iniţiativă legislativă pentru a repara legile justiţiei. ”Este nevoie de un pas hotărât şi curajos”, a afirmat şeful statului, care a atacat din nou PSD, pe care l-a acuzat că vrea să ”pună piciorul pe justiţie”.

”În spaţiul public a început o discuţie ciudată. În PSD şi între PSD şi sateliţii PSD încep să îşi plătească poliţe. Au fost câteva aşa-numite dezvăluiri din perioada când PSD a atacat violent justiţia şi legile justitiei. Din fericire, am reuşit să oprim o parte din aceste atacuri. Şi eu am reuşit să duc legile la Curtea Constituţională, Parlamentul a reuşit – în special PNL cu alte partide democratice - să oprească o parte din aceste modificări, dar cel mai important pas a fost făcut de români. Acum un an de zile când i-am chemat pe români la urne, la referendumul pentru justiţie, s-au prezentat oamenii în număr mare şi au spus clar stop acestei proceduri de măcelărire a legilor justitiei care fusese iniţiată şi continuată de PSD. PSD a încercat să pună piciorul pe justiţie. PSD este partidul care încearcă, a încercat, încearcă să frângă independenţa justiţiei, ori aşa ceva nu se poate”, a afirmat Klaus Iohannis, miercuri, după o discuţie cu Ludovic Orban.