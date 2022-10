Ciolacu: Nu am pornit nicio campanie împotriva PNL

„Nu vă supăraţi. Eu am avut întâlniri şi, ieri sau alăltăieri, domnul prim-ministru şi nu mi-a zis nimeni nimic. Nu am pornit nicio campanie (împotriva PNL – n.r.). Am spus nişte lucruri şi este normal să le spun, fiindcă ele s-au petrecut. Sunt nişte adevăruri care s-au întâmplat în trecut. Nu am acuzat niciun coleg. Spun adevăruri? Asta sunt. Intrăm în zona de adevăruri, nu de speculaţii. Mie nu mi-a reproşat niciun coleg că am pornit vreo campanie, nici nu am de gând aşa ceva”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat joi la Craiova cum comentează acuzaţiile liberalilor potrivit cărora ar fi demarat o campanie împotriva PNL.

Marcel Ciolacu a afirmat, în discursul susţinut, joi la conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Dolj, că este deranjat de faptul că unii parteneri de guvernare încearcă să uite adevărul.

„Ceea ce mă deranjează astăzi este că unii, chiar şi dintre partenerii noştri de guvernare cu care am constituit această coaliţie de largă majoritate, încearcă să uite adevărul. Câteodată încearcă să manipuleze prin anumite declaraţii acest adevăr. Cred că este datoria mea şi a dumneavoastră şi a colegilor noştri să reamintim adevărul. În noiembrie 2019 până în noiembrie 2021, datoria publică a crescut de la 364,9 miliarde de lei, aproape 2% din PIB-ul României, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB, mai exact de la 364,9 miliarde la 557,8 miliarde, 193 de miliarde de lei. La deficit, mai grav. Partidul Social Democrat a lăsat finanţele ţării la un deficit bugetar de 2,8% în octombrie 2019. „Experţii”, cred că Cîţu şi Vâlceanu au fost pe la Finanţe, au urcat în 2020 deficitul la o cifră astronomică de aproape 10% din PIB. Suntem singura ţară europeană care are un acord cu Comisia Europeană pentru a reveni la deficitul de 3%, cu toate că toate ţările europene au depăşit deficitul de 3%. S-au speriat şi ei când au văzut un deficit de 10%! Unde sunt aceşti bani? Cred că mai ţineţi minte achiziţiile din pandemie. Aşteptăm şi acum de la DNA să aflăm acest adevăr. Aceşti bani nu se regăsesc nici în şcoli, nici în grădiniţe, nici în autostrăzi, nici în drumuri, fie municipale, fie judeţene, nici în agricultură. Aceşti bani se regăsesc în buzunarele unor şmecheri!”, a afirmat Ciolacu.

„Mai mult, această sarabandă de cheltuieli a continuat şi în 2021. Când Partidul Social Democrat a preluat Finanţele ţării, în noiembrie 2021, deficitul era deja de 4,7%. Stau şi mă întreb cât tupeu poţi să ai să vii să acuzi ministrul Finanţelor şi Partidul Social Democrat, după ce ai lăsat aşa ceva în urmă, de ce se împrumută scump şi de ce facem împrumuturi?”, a continuat liderul PSD.