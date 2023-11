Ciolacu salută modificarea PNRR: Acum putem aplica noua lege a pensiilor generale

"Ştiu că mulţi spuneau că nu vom reuşi, dar prin acest efort coordonat al întregii echipe, argumentele şi cifrele corecte au convins Comisia să accepte acest plan. Cel mai important este că am reuşit să eliminăm acel prag toxic de 9,4% din PIB, care condamna pensionarii români la îngheţarea veniturilor pe următorii 50 de ani. Acum putem aplica noua lege a pensiilor generale, în aşa fel încât pensionarii să aibă garanţia că an de an au un venit care să le protejeze nivelul de trai", a spus Marcel Ciolacu, în debutul şedinţei de guvern.

El a făcut referire şi la Programul REPowerEU, unde România a obţinut 1,4 miliarde de euro, în special pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi eficienţa energetică a locuinţelor. Premierul a menţionat că, în acest fel, 60.000 de gospodării vor putea accesa acest grant a cărui valoare va fi de aproximativ 10.000 de euro, cumulat.

"Simultan s-a deblocat şi Programul Casa Verde Fotovoltaice, iar Administraţia Fondului pentru Mediu pregăteşte o nouă sesiune, unde, de această dată, cu certitudine nu vom mai avea probleme în desfăşurare", a spus Ciolacu.