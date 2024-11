Ciucă: Am pierdut politic fiindcă am format o coaliţie cu PSD

"Am pierdut politic, fiindcă am format o coaliţie cu PSD. Important e să fii om şi să ai puterea să recunoşti când ai greşit. Unii dintre colegii noştri s-au poziţionat ferm atunci împotriva acestei alianţe, tocmai pentru că experienţa lor politică şi capacitatea de a vedea în perspectivă le-au indicat acest moment. Da, au avut dreptate. Ar fi fost mult mai uşor pentru noi să zicem 'gata, ieşim de la guvernare pentru că nu concepem naţionalizarea pilonului doi de pensii'. Pentru că trebuie să fim sinceri, asta au vrut. Avem scrise aceste propuneri ale PSD şi unii prin această sală ştiu prin ce am trecut ca să îi oprim", a afirmat Nicolae Ciucă, la o întâlnire electorală a filialelor PNL din Dolj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Teleorman şi Argeş, care a avut loc la Sala Polivalentă din Craiova.

Ciucă a mai vorbit despre securitatea naţională "care trebuie protejată cu orice preţ", despre restabilizarea economiei, despre reforme, absorbţia fondurilor europene, nevoia de profesionişti în conducerea ţării şi în politica externă, precum şi despre intrarea României în OCDE, "clubul celor mai puternice economii ale lumii".

Născut în comuna Pleniţa din judeţul Dolj şi candidat pe lista PNL Dolj la Senat, Ciucă a venit la Craiova împreună cu soţia sa şi a spus că "nicăieri nu este mai bine decât acasă".

"De aici, din Craiova, din inima Olteniei, dăm semnalul mobilizării liberale şi victoriei pentru alegerile de duminică. Aici am crescut şi am petrecut primii şapte ani de acasă pe care i-am luat cu mine pretutindeni. În Craiova am făcut şcoala generală, aici am absolvit liceul militar, aici mi-am cunoscut soţia şi acum am venit acasă. Atât de multe începuturi mă leagă de Craiova şi acum cu ajutorul dumneavoastră un alt început poate să pornească de aici. Este o onoare şi o responsabilitate să vă reprezint pe toţi în aceste alegeri şi mai mult de toate îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt român şi fac parte din naţiunea română. Partidul nostru trebuie să fie cu oameni care nu pot fi deviaţi sau dominaţi de la gândul lor bun, cu oameni liberi care înţeleg că puterea libertăţii stă în alegeri libere şi utile", şi-a început Ciucă discursul de la Craiova.

Candidatul PNL la Preşedinţie a mai vorbit despre faptul că Oltenia nu se poate lăuda cu statutul de pilon de dezvoltare economică, pentru că aici "nu a fost o administraţie liberală", însă "cei care spun că Oltenia poate fi doar roşie să se uite la ce a reuşit Mario de Mezzo la Slatina".

"Valul a pornit: Mario de Mezzo la Slatina. Dacă PNL poate la Slatina, atunci poate câştiga peste tot în România", a mai subliniat Nicolae Ciucă.

Candidatul PNL a amintit şi "războiul împotriva abandonului şcolar", de programul 'Masă sănătoasă' pentru elevi, de necesitatea dezvoltării învăţământului dual-profesional, de programul PNL pentru satul românesc cu două ţinte clare - alimentarea cu apă a gospodăriilor şi dezvoltarea sistemelor de irigaţii, dar şi de încurajarea fermelor mici şi mijlocii şi a afacerilor de familie.