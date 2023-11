Ciucă: Cu unanimitate de voturi, decizia PNL a fost să mergem ''Prin noi înşine'' la alegerile din 2024

"Cu unanimitate de voturi, decizia a fost adoptată ca PNL, folosind mottoul istoric al partidului, 'Prin noi înşine', aşa cum de-a lungul timpului am reuşit ca prin acest motto, care nu este doar al PNL, este al nostru, al românilor, am reuşit să depăşim momente grele din istoria noastră, tot la fel, cu optimism şi cu mobilizare, cu ambiţie, cu unitate, PNL va aborda anul electoral 2024", a spus Ciucă.



Acesta le-a mulţumit liderilor de filiale "pentru modul responsabil şi pentru angajamentul lor" în îndeplinirea obiectivelor asumate faţă de români.



"De asemenea, doresc să subliniez, fără niciun fel de echivoc, să nu se înţeleagă cumva că prin această decizie PNL a gândit o altă abordare a prezenţei noastre la guvernare. Vom continua să guvernăm, vom continua să colaborăm şi să cooperăm pentru îndeplinirea obiectivelor cu PSD. Guvernarea este principala preocupare a noastră în acest moment şi, de aceea, vă rog să avem în vedere că mai abitir decât acum, o să continuăm să desfăşurăm activităţile specifice la nivelul executivului şi la nivelul administraţiei locale pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin programul de guvernare", a subliniat Ciucă.



Preşedintele PNL a afirmat că şi-a asumat linia electorală din 2024.



"Noi astăzi am luat o singură decizie, şi anume, decizia de a merge în alegeri 'prin noi înşine'. În fine, avem şi capacitatea, avem şi resursa umană, avem şi motivarea necesară şi la discuţiile interne am asumat că voi conduce Partidul Naţional Liberal, împreună cu toţi membrii Biroului Politic Naţional, cu preşedinţii de filială, cu tot activul de partid în tot ceea ce înseamnă campanii din anul 2024. Întrebarea a venit de la un coleg dacă îmi asum tot ceea ce înseamnă linia electorală din 2024 şi a fost cât se poate de evident şi este cât se poate de natural în calitate de preşedinte al partidului... Nu poţi să îi îndemni să facem ceva dacă nu-ţi asumi responsabilitatea la tot ceea ce înseamnă alegeri din 2024", a spus Ciucă.

