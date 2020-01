Costel Alexe, despre poluare: ”Comisia Europeană nu mai acceptă alte promisiuni din partea noastră!”

”Ar trebui să schimbăm principiile de funcţionare ale statului român - să trecem pe surse alternative şi să avem o grijă mult mai mare la problemele de mediu”, a spus, miercuri seară, la B1 TV, Costel Alexe.

Acesta a vorbit despre sancţiunile pe care le riscă România din cauza poluării.

”Cu Bucureştiul, suntem în situaţia în care trebuie să aşteptăm doar verdictul Curţii Europene de Justiţie. Riscăm sancţiuni. Comisia Europeană nu mai acceptă alte promisiuni din partea noastră. Din 2009 încoace le-am transmis tot felul de promisiuni că ne vom atinge ţintele, că vom face investiţii, că vom respecta măsurile din planurile integrate de calitatea aerului şi nu s-a întâmplat”, a afirmat ministrul Mediului.

Potrivit acestuia, autorităţile de la Bruxelles ”aşteaptă ca România să implementeze cât mai repede aceste măsuri”.

Alexe a spus că poluarea este cauzată şi de lipsa lucrărilor importante de infrastructură.

”Dacă administraţiile publice locale, în speţă Bucureştiul, guvernele anterioare s-ar fi preocupat şi am fi avut aceste lucrări de infrastructură, cum este centura Bucureştiului sau centura ocolitoare a muncipioului Iaşi, am fi avut magistrala de metrou către Drumul Taberei, magistrala către Otopeni, cu siguranţă tot traficul nu ar mai fi tranzitat Bucureştiul. În momentul ăla, cantitatea de PM 10 sau PM 2,5 ar fi fost mult mai mică în Bucureşti. Dacă am fi reuşit cu guvernele anterioare să avem aceste lucrări de infrastructură, cu siguranţă nu am fi vorbit în seara asta despre o problematică atât de gravă a calităţii aerului”, a mai spus Costel Alexe, potrivit News.ro.