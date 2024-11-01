Cseke Attila: UDMR susține o coaliție mare, care să împiedice accesul extremiștilor la guvernare

Întrebat, luni, în timpul unei vizite în județul Arad, cum vede UDMR formarea rapidă a unui nou guvern, Cseke Attila a spus că 'trebuie mai puține mesaje publice contondente și mai mult dialog' între partidele pro-occidentale.

'România are nevoie de un guvern cu puteri depline și acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil. De trei luni și jumătate avem un guvern interimar, avem miniștri interimari cu atribuții limitate, iar acest lucru nu ajută în mute situații sau chiar împiedică luarea anumitor măsuri. Noi credem că ar trebui luat modelul altor țări, unde s-au format coaliții mari, pentru a împiedica accesul extremei la guvernare. Aceasta ar fi prima variantă, să se găsească o modalitate prin care, printr-un acord politic bazat și pe reciprocitate - astfel încât să fie o succesiune de guverne de stânga, de dreapta, în ce ordine se convine - ca să se asigure guvernarea cu puteri depline în România', a spus ministrul.

Întrebat dacă mai este posibil un guvern susținut de toate partidele din vechea coaliție, Cseke Attila a declarat că 'întotdeauna există posibilitatea să ne așezăm la masă, să discutăm și să cădem de acord'.

'Dialogul niciodată nu trebuie exclus, pentru că fără dialog, dacă doar dăm mesaje unii altora, mai greu să găsești o majoritate. (...) În septembrie începe sesiunea parlamentară și septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern cu puteri depline', a spus ministrul.

El a afirmat că un guvern tehnocrat nu ar avea deloc reprezentare parlamentară.

'Atunci când un guvern tehnocrat vine în Parlament cu un proiect legislativ, un proiect de lege sau o ordonanță de urgență, nici măcar nu are cină să susțină ideile guvernului. La criza politică trebuie găsită soluție politică', a încheiat reprezentantul UDMR.

Cseke Attila s-a aflat în localitatea arădeană Fântânele, unde a inaugurat a 99-a creșă din rețeaua națională construită cu fonduri guvernamentale sau din PNNR.