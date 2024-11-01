Homepage » Actual

Daniel Băluță către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor

| 13 feb, 21:35

Președintele PSD București, Daniel Băluță, i-a transmis vineri premierului Ilie Bolojan că banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor.

 

Reacția acestuia vine după ce premierul a declarat într-un interviu la Europa FM că primarul Sectorului 4 își face reclamă cu ''lucrările la pasajul din centru pe banii Guvernului''.
''Domnule prim-ministru, îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români. Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București. Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentației tehnice, a celei de licitație publică, precum și buna derulare a lucrărilor de refacere integrală și de punere în siguranță a centrului orașului. De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetățenii Bucureștiului cu privire la toate modificările pe care șantierul de la Planșeul Unirii le-a produs în traficul rutier și în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranță pe toată perioada lucrărilor. De asemenea, domnule prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli. Și îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriți dumneavoastră'', a scris Băluță într-o postare pe pagina de Facebook a PSD București.
El i-a reamintit premierului că ''banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor''. ''Nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai altcuiva'', a adăugat primarul.
''Cu speranța că nu vă veți răzbuna, că nu veți închide șantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva, vă asigur că voi face tot ceea ce este omenește posibil pentru bunăstarea românilor'', a transmis Daniel Băluță.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD București, Daniel Băluță, care l-a comparat cu Nicolae Ceaușescu, că nu va potența astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic, subliniind că persoanele aflate în funcții publice trebuie să facă declarații responsabile.
'E foarte ușor să faci declarații, e foarte ușor să explici cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți la niște dobânzi enorme și cum ajungi într-o fundătură. Dar eu nu voi potența astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. (...) Ne ajută să ne facem reclamă la Primăria de sector cu lucrările la pasajul din centru pe banii Guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut', a afirmat Bolojan, întrebat la Europa FM cum comentează faptul că președintele PSD București, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl compară cu Nicolae Ceaușescu pentru că ar avea 'fixația' plății datoriei externe.

 

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale, mai puțin de zgomot și lozinci

13 feb, 21:33
Bolojan

Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei

13 feb, 21:42
ciucu

Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare

13 feb, 21:39
