Nicușor Dan: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale, mai puțin de zgomot și lozinci

13 feb, 21:33

Responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, ca reacție la datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS), potrivit cărora țara noastră a încheiat anul trecut în recesiune tehnică.

 

Într-o postare pe Facebook, el îndeamnă la echilibru în acest context.
Potrivit președintelui, economia națională a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul: pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții, din prudența față de viitorul economic.
Totuși, adaugă el, România reușește să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009-2010.
'Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp', susține șeful statului.
Cu toate acestea, apreciază că 'avem motive de optimism'.
'Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale', detaliază Nicușor Dan.
Președintele face apel, în acest context, la clasa politică și la cetățeni.
'Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme. Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică', a scris șeful statului pe platforma de socializare.
***
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de INS.
În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent.
Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Față de același trimestru din anul 2024, acesta a înregistrat o scădere cu 1,6%.
Pe serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2024, PIB-ul, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creștere cu 0,1%.
În anul 2025, comparativ cu anul 2024, PIB-ul s-a majorat cu 0,6%.
'Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană', menționează INS.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ