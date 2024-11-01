Homepage » Actual

Dogioiu: Reforma administrației va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență

12 feb, 21:02

Reforma administrației va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

 

 

 

'Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanță de urgență, din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi (...), să producă efecte, pentru a contribui la țintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare durează mult mai mult', a afirmat Dogioiu după ședința de guvern, întrebată de ce premierul nu mai vrea să angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul legislativ privind administrația, ci să fie adoptat prin ordonanță de urgență.
Ea a adăugat că angajarea răspunderii Guvernului presupune mai mulți pași procedurali și termene care nu pot fi evitate.
'Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții. Se depune moțiunea de cenzură, cinci zile pentru moțiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost și spețe soluționate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviți, e pe pași procedurali, ceea ce prelungește destul de mult acest proces', a explicat Dogioiu.
În privința reducerilor de cheltuieli și faptul că unii miniștri au spus că nu vor aplica tăieri de 10%, ea a precizat că principiul de bază va fi acela că instituțiile care au făcut deja economii vor lua în calcul acest lucru în stabilirea noilor măsuri.
'Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată - asta de principiu. (...) Va urma o decizie politică în privința conținutului acestei ordonanțe - sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanță -, dar în mod cert principiul este că, acolo unde au fost făcute tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta v-o spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va urma să fie adoptat', a explicat Dogioiu.
Ea a menționat actul normativ este pe circuitul de aprobare.
Întrebată când va fi o ședință a coaliției pentru actul final, Dogioiu a spus: 'Cel mai probabil o ședință de coaliție ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea și desfășurarea ei nu am'.

 

Feminis

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ