Dominic Fritz: Timişoara are şansa reală de a deveni unul dintre centrele puternice ale industriei de apărare din România

”Reaşezarea economică pe care o simţim în întreaga lume poate fi o oportunitate uriaşă pentru oraş, dacă acţionăm strategic. Astăzi, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, am discutat cu peste 40 de companii timişorene - de la startup-uri aflate la început de drum până la corporaţii mari şi bine consolidate. Toate pot contribui la tehnologii şi produse folosite atât în zona civilă, cât şi în cea militară. Există deja experienţă locală în acest domeniu, dar potenţialul este mult mai mare”, scrie primarul într-o postare.

Potrivit lui Dominic Fritz, Programul SAFE va pune la dispoziţia României 16 miliarde de euro pentru achiziţii de produse şi servicii, iar o parte importantă dintre aceste investiţii va fi localizată în ţară.

”Misiunea mea, ca primar, este ca Timişoara să atragă cât mai mult din această dezvoltare strategică. În discuţiile din ultima perioadă, investitori noi analizează deja oraşul ca viitoare destinaţie pentru proiecte din industria de apărare. În paralel, companii din domenii conexe, inclusiv din automotive, îşi extind activitatea către tehnologii duale”, arată primarul Timişoarei.

”Avem talent, infrastructură, energie antreprenorială şi o comunitate care înţelege valoarea investiţiilor pe termen lung. Dacă ne mişcăm inteligent şi coordonat, putem transforma aceste oportunităţi în locuri de muncă mai bine plătite, dezvoltare locală şi un viitor economic stabil. Construim acum, cu paşi concreţi, un avantaj competitiv care poate defini Timişoara pentru următorul deceniu.”, mai declară Dominic Fritz.