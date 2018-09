Dosarul de înaltă trădare al premierului Viorica Dăncilă, clasat de DIICOT

"Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media cu privire la cauza penală ce are ca obiect sesizarea formulată de către d-nul Ludovic Orban împotriva d-nei Dăncilă Vasilica, prim-ministru al Guvernului României, Biroul de informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Prin ordonanţa din data de 27 septembrie 2018 procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus clasarea cauzei penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înaltă trădare, prev. si ped. de art.398 C.p. rap. la art.394 lit.b C.p., de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea națională prev. și ped de art.407 al.1 C.p., de uzurpare a funcției, prev. si ped. de art.300 C.p., de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. si ped. de art.304 C.p. și de prezentarea, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului, prev. si ped. de art.8 al.1 lit.b din Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, întrucât faptele nu există", potrivit unui comunicat al DIICOT.

În data de 17 mai, Ludovic Orban a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea.

Liderul PNL o acuză pe Dăncilă de "înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului", în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ludovic Orban o acuză pe Viorica Dăncilă că ar fi făcut publice informaţii confidenţiale şi i-ar fi prezentat preşedintelui României informaţii false în legătură cu memorandumul adoptat de guvern pe tema mutării Ambasadei României în Israel.

Plângerea a fost declinată către DIICOT, iar în 7 iunie instituţia a anunţat că a început urmărirea penală in rem pentru infracţiunea de înaltă trădare, în urma plângerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă.

Liderul PNL Ludovic Orban a spus, după ce a fost audiat la DIICOT, că şi-a făcut datoria de a sesiza fapte care i s-au părut că pot reprezenta infracţiuni, în condiţiile în care comportamentul premierului Viorica Dăncilă şi comportamentul lui Liviu Dragnea au pus în pericol relaţiile cu partenerii noştri externi.

„Faptele care s-au derulat, toate aceste evenimente, trebuie să fie cercetate. Atunci când un clan toxic îşi bate joc de România şi îi afectează interesele fundamentale nu pot sta cu mâinile în sân, să mă fac că nu văd. Sesizarea am depus-o pentru că din analiza informaţiilor publice la care am avut acces, consider că există posibilitatea ca pe parcursul evenimentelor care au dus la aceste decizii să se fi comis infracţiuni. Mi-am făcut datoria, am sesizat faptele, este strict atributul şi competenţa procurorului care se ocupă de acest caz. În declaraţia publică făcută de domnul Dragnea a anunţat că s-a decis mutarea ambasadei. Constituţia României spune clar care sunt atribuţiile fiecărei instituţii în materie de politică externă. Comportamentul lui Dragnea, Dăncilă, acţiunea lor publică a pus sub semnul întrebării relaţii pe care România le-a construit în zeci de ani”, a declarat Orban la ieşirea din sediul DIICOT.

Tag-uri:

loading...