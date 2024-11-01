Homepage » Actual

Dragnea: Nu am fost invitat la Congresul PSD din lașitate, de teama de a nu spune adevărul despre conducerea partidului

05 noi, 17:18

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a calificat, miercuri, drept 'o minciună' afirmațiile liderului interimar al partidului Sorin Grindeanu potrivit cărora nu l-ar fi invitat la Congresul social-democraților din 7 noiembrie deoarece ar avea anumite restricții de participare.

 

'Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică și care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună', a scris Dragnea, pe Facebook.
El a susținut că nu are o asemenea interdicție și Grindeanu ar cunoaște acest lucru, având în vedere că este imposibil să existe așa ceva. 'Ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii', a adăugat Liviu Dragnea.
'Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam 'interdicție'). În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor', a fostul lider social-democrat.
El a explicat că nu acceptă ca Sorin Grindeanu să-i folosească numele 'în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește'.
'Consider că nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip', a menționat Dragnea.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a informat, luni, că Victor Ponta urmează să fie prezent la Congresul PSD, în calitate de fost lider al social-democraților, Viorica Dăncilă nu va putea participa, iar pe Liviu Dragnea nu îl va invita.
'E dreptul meu să invit sau nu pe foști președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa', a explicat Grindeanu. Anterior el informase că Mircea Geoană și Adrian Năstase au fost invitați la reuniunea PSD din 7 noiembrie.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ