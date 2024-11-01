Fifor: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituției, iar prezența premierului nu este opțională

'Știm deja că premierul Ilie Bolojan nu dă prea mulți bani pe Parlamentul României, din păcate. S-a obișnuit să guverneze prin asumări de răspundere și prin evitarea celei mai importante instituții dintr-o democrație - cea care reprezintă voința poporului, exprimată prin vot. Dar de această dată, sper sincer că nu va fugi din nou de dialog și va onora solicitarea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților de a se prezenta în fața Parlamentului. Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituției României. Iar prezența dumneavoastră nu este opțională. Ar trebui să știți măcar atâta lucru... Și nu vă temeți - nu este o moțiune de cenzură. Este doar o cerință firească de transparență și responsabilitate', a scris Fifor, vineri, pe Facebook.

El a adăugat că Parlamentul și, implicit, românii au dreptul să știe ce demersuri a făcut Guvernul Bolojan pentru a consolida relația bilaterală cu Statele Unite ale Americii, în contextul deciziei de redimensionare a prezenței militare americane în Europa, lucru anunțat de Pentagon încă de la începutul anului.

'România nu-și mai poate permite ambiguități. Trebuie să se poziționeze ferm - în cadrul NATO, în interiorul Uniunii Europene și, mai ales, în raport cu partenerul strategic american. Într-o perioadă în care echilibrele se schimbă, România trebuie să rămână un aliat predictibil, activ și respectat, nu un stat care află din presă despre decizii majore care o privesc direct. De aceea, domnule prim-ministru, este esențial să știm cum vede Guvernul României această nouă etapă și ce măsuri va lua pentru a menține România în centrul deciziilor strategice, nu la marginea lor', a spus Fifor.

Dialogul cu Washingtonul trebuie relansat rapid, prin acțiuni concrete, la nivel diplomatic și militar, a arătat el.

'Parteneriatul strategic România-SUA trebuie consolidat, nu tratat ca un simplu exercițiu de protocol. Despre asta este vorba, domnule Bolojan. Despre transparență, responsabilitate și viziune strategică. Nu vi se întâmplă nimic dacă veniți în Parlament. Sunteți, la urma urmei, colegul nostru. Dar dacă evitați din nou dialogul, atunci da - se întâmplă ceva grav. Se rupe legătura de încredere dintre Guvern și cetățenii pe care pretindeți că îi reprezentați', a afirmat Fifor, fost ministru al Apărării.

