Grindeanu: Cine nu respectă legea, că e membru PSD, PNL sau USR, să răspundă în fața organelor statului

| 11 sep, 18:36

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu trebuie să îl intereseze ce fel de mașini își cumpără membrii de partid, atâta timp cât se respectă legea, sunt din venituri la vedere și provin din activități profesionale și a spus că cei care au informații despre încălcarea legii să depună plângere la DNA.

 

Grindeanu a fost întrebat cum comentează investigațiile apărute în presă potrivit cărora doi parlamentari PSD (Adrian Câciu și Mihai Weber) folosesc mașini scumpe cumpărate pe firmă.
'Legat de cei care și-au luat mașini, dacă nu au respectat legea, deși m-am interesat înainte, înțeleg că este achiziționată în leasing din iulie (mașina lui Mihai Weber - n.r.) și e a doua rată pe care o plătește. Cine nu respectă legea, că e membru PSD, PNL sau USR, trebuie să răspundă în fața organelor statului. Nu vin la o conferință de presă, eu aici sau colegii mei, să vă spun cu totul altceva, indiferent despre cine e vorba. (...) Eu am înțeles că domnul deputat a răspuns și a dat un drept la replică. (...) Cine nu respectă legea să plătească. Am văzut dreptul la replică, înțeleg că e o mașină luată în leasing, nu apare în declarația de avere fiindcă e luată în iulie, după data în care s-a completat declarația de avere. Nu e treaba acestei conferințe de presă și nici a mea să răspund dacă cineva a încălcat sau nu legi. Din câte știu eu, nu a încălcat', a spus Grindeanu într-o conferință de presă la sediul central al PSD.
El a adăugat că nu trebuie să îl intereseze, ca președinte PSD, cine își cumpără mașini, atâta timp cât se respectă legea.
'Că își cumpără cineva mașini, că le ia pe firmă, de eurodeputați, deputați, lideri. Pe mine, din acest punct de vedere, lucrurile, atâta timp cât se respectă legea, sunt venituri care sunt la vedere și sunt urmarea unor activități profesionale, economice, nu vă supărați, dar nu trebuie să mă intereseze pe mine ca președinte PSD acest lucru. Repet, respectându-se legea. Dacă aveți cumva informații că cei pe care i-ați enumerat au cumpărat aceste mașini eludând legea, vă îndemn - pe Știrbei - plângere la DNA. Eu sunt sigur, până nu se va dovedi altceva, că s-a respectat legea', a afirmat Grindeanu.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ