Ivan: Am discutat cu delegația FMI despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea economiei

10 sep, 22:38

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuție cu delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României.

 

'Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea economiei, dar și despre modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți. Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie. Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă. În acest sens, integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și pentru scăderea prețurilor la energie', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.
El a subliniat că, în context, a evidențiat performanța companiilor de stat din domeniul energiei, cele mai importante listate la bursă și care demonstrează constant rezultate foarte bune - 'un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români'.
'Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noștri internaționali și cu toți actorii din piață, pentru o piață de energie stabilă, competitivă și benefică pentru fiecare român', a punctat Ivan.
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectuează o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.
'Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale', a anunțat instituția financiară internațională.
Consultările constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situației financiare și economice la nivel național și formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.
În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

 

