Jens Stoltenberg, în conferinţă de presă comună cu Ciucă: Nu voi face speculaţii cât va dura războiul

El a adăugat că războiul pe care îl duce preşedintele rus Vladimir Putin nu a început în luna februarie a acestui an, ci în anul 2014, odată cu anexarea ilegală a Crimeii şi a preluat controlul în zona estică a regiunii Donbas, iar ce s-a întâmplat în acest an a fost o escaladare şi un război în toată regula pe care Putin îl duce în prezent.

„Războaiele sunt prin natura lor imprevizibile, dar ce am văzut, în ultimele săptămâni şi luni, este că forţele ucrainene devin tot mai puternice.Au reuşit să respngă trupele ruseşti din nord, din jurul Kievului, au obţinut ofensiva în Donbas şi au eliberat teritorii în Harkov şi în sud. Acesta este un exemplu foarte bun de curaj al forţelor armate ale Ucrainei şi avem mult respect pentru acest lucru şi conducerii politice a Ucrainei şi forţelor lor armate. Dar desigur sprijinul pentru aliaţii şi partenerii NATO a fost unul vital pentru progresul în succesul lor. Am văzut că Ucraina a reuşit să recupere, în ultimele săptămâni şi luni. Aş mai vrea să adaug că războiul nu a început în luna februarie a acestui an. Războiul a început în 2014, când preşedintele Putin a anexat ilegal Crimeea şi a preluat controlul asupra regiunii estice a Donbas-ului. Ce s-a întâmplat în februarie, a fost o escaladare şi un război în toată regula, o agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat, Jens Stoltenberg, întrebat miercuri, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ciucă, cum va evolua războiul din Ucraina şi dacă se va încheia până la finalul anululi viitor, potrivit News.ro.

El a mai precizat că Vladimir Putin nu poate fi lăsat să câştige acest război, pentru că ar fi o tragedie pentru ucraineni şi i-ar vulnerabiliza şi pe aliaţii NATO.

„Nu voi face speculaţii cât va dura războiul. Voi spune doar două lucruri. Primul este că noi suntem pregătiţi să susţinem Ucraina oricât va fi necesar. Nu îl putem lăsa pe preşedintele Putin să câştige. Ar fi un dezastru, o tragedie pentru ucraineni, dar ne-ar face şi pe noi, aliaţii NATO, mai vulnerabili. Lecţia învaţată de la Ucraina pentru preşedintele Putin este că el nu poate să îşi atingă scopurile, folosind forţa armată, iar asta va fi o lecţie nu doar pentru el, dar şi pentru alţi lideri autoritari din jurul lumii. Al doilea mesaj este că cele mai multe războaie se încheie la masa negocierilor şi, în acelaşi timp, ştim că ceea ce Ucraina poate să realizeze la masa negocierilor depinde de forţa pe câmpul de luptă. De aceea noi trebuie să îmbunătăţim forţa de negociere a Ucrainei prin asigurarea sprijinului militar. Exact asta fac aliaţii NATO, încearcă să maximizeze probabilitatea unui rezultat acceptabil pentru Ucraina şi să minimalizeze timpul în care ajungem la acest rezultat, deoarece cu cât este mai puternică Ucraina pe câmpul de luptă, cu atât este mai probabil să avem o soluţie politică prin care Ucraina să iasă câştigătoare, ca stat suveran şi independent”, a completat Stoltenberg.