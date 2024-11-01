Homepage » Actual

Jimmy Kimmel a ironizat Fox News pentru că a spus că „Melania” ar trebui „nominalizat la Oscaruri”

| 04 feb, 20:44

 

Jimmy Kimmel le-a spus telespectatorilor în timpul monologului său din 2 februarie că va cere să prezinte Oscarurile în 2027 dacă „Melania” va fi nominalizată la categoria Cel mai bun documentar.

 

 

 

Prezentatorul emisiunii de noapte o ironiza pe prezentatoarea Fox News, Kayleigh McEnany, care a reacţionat la debutul mai puternic decât se aştepta al filmului „Melania” spunând că documentarul „ar trebui să fie nominalizat la Oscaruri. Şi dacă ar merge, ar fi de departe cea mai bine îmbrăcată”.
„Reţineţi cuvintele mele, dacă „Melania” va fi nominalizată la Oscar, eu voi prezenta gala”, a spus Kimmel în mod ironic, în timp ce publicul a aplaudat. „Indiferent dacă mi se va cere sau nu. Voi insista să o fac”.
Kimmel, care a prezentat de patru ori gala Oscarurilor, a glumit mai devreme în monologul său: „Melania are un scor de 7% pe Rotten Tomatoes, dar pe Fox News are un scor puternic de 100%”.
Într-un episod din „Jimmy Kimmel Live” difuzat înainte de lansarea filmului „Melania” în cinematografe, Kimmel a criticat filmul, numindu-l „mită de 75 de milioane de dolari” pe care „Amazon a făcut-o pentru ea”.
Documentarul o urmăreşte pe prima doamnă în cele 20 de zile care au precedat a doua inaugurare prezidenţială a lui Donald Trump. În ultimul său monolog, Kimmel a criticat debutul filmului la box-office, cu încasări de 7 milioane de dolari, spunând că „a stabilit un record. A fost cea mai mare premieră pentru un proiect vanitos non-muzical/ mită corporativă neruşinată din ultimii 10 ani”.
Kimmel a prezentat ultima oară Oscarurile în 2024. Conan O'Brien a preluat rolul de prezentator anul trecut şi va reveni în martie pentru ceremonia din 2026.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolo

Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administrației și relansarea economică

06 feb, 16:35
Citeşte mai departe
negror

DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize

06 feb, 16:45
Citeşte mai departe
buzo

Buzoianu: Pentru România, e important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri pentru proiecte de apă

06 feb, 16:43
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Dosar cutremurător: fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată 30 de zile în cazul crimei pentru moștenire
h
Atenţionare de călătorie: Germania - zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza condiţiilor meteo
h
Minciuna despre alimentația sănătoasă: Specialiștii explică de ce nu există alimente 'bune' sau 'rele'
economica.net
feminis.ro
h
Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'
h
Elton John acuză tabloidul Daily Mail de încălcări 'odioase' ale vieții sale private
h
FBI intensifică operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ