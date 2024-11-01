Jimmy Kimmel a ironizat Fox News pentru că a spus că „Melania” ar trebui „nominalizat la Oscaruri”

Prezentatorul emisiunii de noapte o ironiza pe prezentatoarea Fox News, Kayleigh McEnany, care a reacţionat la debutul mai puternic decât se aştepta al filmului „Melania” spunând că documentarul „ar trebui să fie nominalizat la Oscaruri. Şi dacă ar merge, ar fi de departe cea mai bine îmbrăcată”.

„Reţineţi cuvintele mele, dacă „Melania” va fi nominalizată la Oscar, eu voi prezenta gala”, a spus Kimmel în mod ironic, în timp ce publicul a aplaudat. „Indiferent dacă mi se va cere sau nu. Voi insista să o fac”.

Kimmel, care a prezentat de patru ori gala Oscarurilor, a glumit mai devreme în monologul său: „Melania are un scor de 7% pe Rotten Tomatoes, dar pe Fox News are un scor puternic de 100%”.

Într-un episod din „Jimmy Kimmel Live” difuzat înainte de lansarea filmului „Melania” în cinematografe, Kimmel a criticat filmul, numindu-l „mită de 75 de milioane de dolari” pe care „Amazon a făcut-o pentru ea”.

Documentarul o urmăreşte pe prima doamnă în cele 20 de zile care au precedat a doua inaugurare prezidenţială a lui Donald Trump. În ultimul său monolog, Kimmel a criticat debutul filmului la box-office, cu încasări de 7 milioane de dolari, spunând că „a stabilit un record. A fost cea mai mare premieră pentru un proiect vanitos non-muzical/ mită corporativă neruşinată din ultimii 10 ani”.

Kimmel a prezentat ultima oară Oscarurile în 2024. Conan O'Brien a preluat rolul de prezentator anul trecut şi va reveni în martie pentru ceremonia din 2026.