Kelemen Hunor spune că Alexandru Nazare este o variantă de premier, dar decizia nu aparține UDMR

'Eu pot să vorbesc în numele UDMR. Da, Alex Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine, deci eu nu am nicio problemă cu Alex', a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

Referitor la negocierile privind viitoarea formulă de guvernare, Kelemen Hunor a afirmat că discuțiile trebuie să se concentreze în primul rând asupra obținerii unei majorități parlamentare și nu asupra unor detalii precum rotația premierilor.

'Eu cred că în acest moment nu trebuie să ne încurcăm în aceste detalii. În primul rând, trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Nimeni nu vrea voturi de la AUR și atunci nu rămâne altă soluție decât să găsim împreună o posibilitate de a investi un guvern și să reducem declarațiile, temperatura declarațiilor, într-o zonă de normalitate. Poate nu se poate de azi până mâine, dar în câteva zile trebuie să ajungem acolo, dacă nu vrem să aruncăm în aer totul. Dar astăzi eu nu aș intra în aceste detalii. Trebuie să mergem pas cu pas, fiindcă asta este un conflict foarte, foarte dur între partide sau între unele dintre partide și lideri și dacă vrei să ai un management al conflictului, atunci nu intri în aceste detalii care eventual pot fi discutate mai târziu, nu în acest moment', a precizat Kelemen.

În ceea ce privește proiectele asumate prin PNRR, Kelemen Hunor a subliniat că există un consens al partidelor asupra majorității actelor normative care trebuie adoptate într-o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului, însă a arătat că legea salarizării unitare este singura asupra căreia nu există 'o apropiere a punctelor de vedere'.

El a reiterat poziția UDMR potrivit căreia reforma salarizării nu trebuie să conducă la diminuarea veniturilor angajaților în sectorul public. De asemenea, Kelemen consideră că ierarhizarea salariilor în administrația centrală și locală, inclusiv din sănătate, educație, justiție și sistemul de apărare și ordine publică, trebuie făcută în așa fel încât 'să revenim la o piramidă corectă'.

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