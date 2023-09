Marcel Romanescu, singurul primar PNL de municipiu din Oltenia, candidatul PSD la Primăria Municipiului Târgu Jiu

Romanescu a explicat că a decis să plece din PNL şi să se alăture filialei social-democrate din Gorj deoarece „PNL Gorj are obiective la care nu poate adera” şi liberalii de acolo „fac politica judeţului stând cu ochii după interesele personale”.

„Singurul primar PNL de municipiu din Oltenia, candidatul PSD la Primăria Municipiului Târgu Jiu! Municipiul Târgu Jiu revine în dreptul PSD Gorj! Edilul PNL, singurul primar de municipiu din Oltenia pe care l-au avut liberalii, se alătură, împreună cu cei şase primari de la alte partide, echipei Partidului Social-Democrat Gorj, sub sigla căruia va candida la alegerile locale din 2024, la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Conducerea PSD Gorj îi urează bun-venit domnului Marcel Romanescu, alături de care îşi propune să ducă la îndeplinire proiectele bune pentru târgujieni, dar şi pentru gorjeni. Motivele pentru care domnul primar Marcel Romanescu a ales Partidul Social Democrat sunt cât se poate de obiective, susţinute şi de dorinţa târgujienilor”, arată postarea de miercuri, pe pagina de Facebook a PSD Gorj.

Marcel Romanescu a afirst că a ales să treacă la PSD pentru că atunci când a cerut sprijinul pentru realizarea unui proiect, social-democraţii s-au implicat necondiţionat, iar PNL Gorj are obiective la care nu poate adera.

„De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiţionat, arătând o deschidere în acest sens. Au înţeles că orice realizare aducea plus valoare municipiului Târgu Jiu şi au ştiut să facă abstracţie de culoarea politică. Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poţi face politica judeţului stând cu ochii după interesele personale. Singurul meu obiectiv a fost şi rămâne dezvoltarea municipiului, iar pentru asta este nevoie de oameni serioşi, capabili să pună umărul la realizarea tuturor proiectelor ce vizează bunul mers al societăţii”, a declarat domnul primar Marcel Romanescu.

„În ceea ce priveşte situaţia celor patru primari PSD, anunţaţi de PNL că li s-au alăturat, aceştia au mai rămas trei, Luca şi Matei, mai arată postarea de pe reţeaua de socializare.