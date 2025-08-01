Homepage » Actual

Ministrul Energiei a solicitat ANRE elaborarea unui raport privitor la modalitățile de facturare aplicate de furnizorii de el

| 27 aug, 17:45

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei elaborarea de urgență a unui raport privitor la modalitățile de facturare aplicate de furnizorii de energie electrică, informează ministerul de resort.



Potrivit sursei citate, solicitarea a fost realizată în temeiul competențelor ANRE privind monitorizarea pieței și protecția intereselor consumatorilor și a vizat practicile dominante, neconcordațele identificate, precum și recomandările de remediere.

Totodată, ministrul Ivan a solicitat ANRE să colaboreze cu Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru aplicarea unitară a normativelor fiscale și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru a asigura informarea corectă a consumatorilor.

'Având în vedere modificările recente ale regimului de TVA și impactul acestora asupra pieței de energie electrică și a consumatorilor finali, vă solicităm, în temeiul competențelor ANRE privind monitorizarea pieței și protecția intereselor consumatorilor, să demarați de urgență o analiză de ansamblu a practicilor de facturare aplicate de furnizorii de energie electrică. Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost reorganizate, potrivit cadrului normativ recent. Scopul analizei este de a identifica modul concret în care furnizorii aplică TVA pentru facturi aferente consumului din iulie 2025 emise în luna august 2025, precum și facturi cu sume estimate și regularizări care acoperă perioade anterioare datei de 1 august 2025', se menționează în Adresa transmisă de ministru ANRE.

Bogdan Ivan mai cere ca în raport să fie incluse constatări principale, practicile dominante și deviațiile identificate, precum și recomandări de remediere, dacă este cazul.

'Vă rugăm să colaborați, după caz, cu Ministerul Finanțelor/ANAF pentru interpretarea unitară a regulilor fiscale și cu ANPC pentru aspectele ce țin de informarea corectă a consumatorilor, transmitându-ne eventualele nevoi de clarificare normativă', mai scrie în solicitarea ministrului.

Feminis

