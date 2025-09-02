Ministrul Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plen

Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, în perioada 22-29 septembrie, șefa diplomației române va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA).

Pe 29 septembrie, Oana Țoiu va susține intervenția națională în plenul UNGA, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU.

Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Oficialul român va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste, menționează sursa citată.

Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, ministrul român va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.

Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU este 'Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului'.

Ministrul Afacerilor Externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE; Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (22 septembrie); Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (25 septembrie).

Cu ocazia prezenței la New York a ministrului Afacerilor Externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton și Georgetown) și cu mediul de afaceri.

De altfel, Oana Țoiu este la Washington, joi, context în care va avea o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch - președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, Brian Mast - președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților, Tom Suozzi - co-președinte al grupului de prietenie cu România, Steve Daines - senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului, William Keating - co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, precizează comunicatul MAE.

Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.

Conform sursei citate, vineri și sâmbătă ministrul Oana Țoiu va fi la Chicago. În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner - membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Șefa diplomației va participa și la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).