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Mugur Isărescu: România nu îndeplineşte niciun criteriu în momentul actual pentru trecerea la euro

| 13 aug, 19:00

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că România nu îndeplineşte, în prezent, niciun criteriu pentru trecerea la moneda euro. Ţara trebuie să reducă mai întâi deficitul bugetar sub 3%, prioritar fiind şi procesul de corecţie fiscală, arată Isărescu, adăugând însă că ”este un proces politic complicat”. ”Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru”, spune el.

 

Isărescu a atras atenţia, joi, într-o conferinţă de presă, că, potrivit tratatului de aderare, România va trebui să treacă la euro, însă s-a abţinut să avanseze un termen în acest sens.
”Noi suntem pregătiţi să o facem când societatea este pregătită. Acum, dumneavoastră mă întrebaţi pe mine dacă ţara este pregătită. Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. În momentul actual, ţara nu este pregătită şi prioritatea este să facem această corecţie fiscală, să rezistăm, să o păstrăm, pentru că experienţa din 2014 ne arată că, dacă nu o păstrăm, nici nu putem să intrăm în mecanismul cursurilor de schimb. Acolo se spune clar: îndeplineşti criteriile de performanţă şi, pe urmă, stai cel puţin doi ani în mecanismul cursurilor de schimb şi nu se schimbă nimic. Nu trebuie să schimbi TVA-ul, nu trebuie să... Rezişti şi cursul de schimb este şi el stabil”, a explicat Mugur Isărescu.
Guvernatorul BNR a amintit că în 2014 România îndeplinea criteriile pentru aderarea la euro, datorită deficitului redus, însă contextul extern nu a fost favorabil.
BNR a participat de-a lungul timpului la procesul de pregătire a trecerii la euro, întrerupt în 2018. În contextul problemelor cu care s-a confruntat Europa în ultimii ani, printre care pandemia de Covid şi războiul din Ucraina, nu s-a mai discutat de reluarea procedurilor.
Pentru a putea reîncepe demersul, România trebuie să demonstreze că poate să-şi menţină indicatorii macroeconomici, a atras atenţia guvernatorul BNR.
”Deci nu este vorba să atingi aşa: hai să ating acum ţintele, după care mai vedem noi. Şi, mai periculos decât asta, nu se poate discuta în termenii următori: hai repede să intrăm în zona euro, că ne disciplinează cei de acolo. Vă spun că nu merge. După criza Greciei, nu cred că Uniunea Europeană şi cei care judecă acolo, dacă nu văd că ne putem autodisciplina să păstrăm indicatorii noi (...) nu cred că avem şanse să fim acceptaţi în mecanismul cursurilor de schimb”, a afirmat Mugur Isărescu.
El a menţionat că BNR are specialiştii de care România are nevoie pentru a ajuta la pregătirea procesului de trecere la euro, dar a arătat că este un pas care depinde foarte mult de politic.
”Trecerea la euro nu este un schimb facil de monedă. Hai să schimbăm leul cu o monedă. Nu, este un proces politic complicat. Are componente şi politice şi sociale. Se duce până în toată societatea. Şi nu putem să o facem noi singuri. Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru. Noi putem să contribuim la formularea corectă a unui parcurs”, a subliniat Mugur Isărescu.

 

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