Petrişor Peiu (AUR) face o radiografie a modului în care ”arată un stat nefuncţional în plină criză energetică”

"Cum arată un stat nefuncţional în plină criză energetică: din ianuarie 2026, adică de şapte luni, Ministerul Energiei nu este capabil să evalueze SINGURA ofertă depusă la licitaţia pentru construcţia centralei de la Turceni. Asta după cinci ani în care a mai organizat două licitaţii la care nu s-a prezentat nimeni", a scris, joi, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Potrivit acestuia, la licitaţia organizată în decembrie 2025, asocierea dintre CE Oltenia şi firma Tinmar, CCCG Turceni SA, a primit o singură ofertă la licitaţie, din partea unei firme de construcţii româneşti din Odorheiu Secuiesc, Berdia SRL.

"O firmă cu o cifră de afaceri de 16 milioane de lei în 2024 şi de sub 10 milioane de lei în 2025, controlată de Attila Berkeczi. Berdia SRL are, însă, ca terţ susţinător şi principal subcontractant colosul chinez de stat Dongfang Electric International Corporation, producător de generatoare electrice pentru unităţi de producţie de energie şi constructor de centrale şi staţii energetice. Să nu fii capabil să organizezi o licitaţie reuşită timp de cinci ani, asta chiar este o performanţă administrativă, nu?", a mai transmis senatorul AUR.

Acesta se referă şi la întârzierea evaluării ofertei: "Cui se datorează? Premierului Bolojan, care se luptă cu «mafia» din energie? Vicepremierului reformator Oana Gheorghiu, care «reformează» companiile de stat? Ministrului PSD-ist Bogdan Ivan, care cunoaşte restaurantele din Washington mai bine decât carierele din Valea Jiului?".

"Oare o funcţionare în termeni normali a guvernului nu ar fi fost mai eficientă decât circul lui Miruţă cu stânci detonate?", a mai transmis parlamentarul.