Nazare: Schemele de susținere trebuie să acopere toată plaja de nevoi, atât micul antreprenor, cât și proiectele strategice

'În zona de ajutor de stat și în zona de scheme de susținere a companiilor, schimbăm cumva paradigma existentă până acum. (...) Aceste scheme de susținere trebuie să acopere toată plaja de nevoi, atât micul antreprenor care are nevoie de susținere pentru proiecte mici, între 1 milion și 10 milioane, cât și proiectele strategice. Schimbările pe care le operăm în privința acestor scheme de susținere reflectă această strategie. Practic, instituim o schemă de ajutor de stat, plecând de la proiectele mari, instituim o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice. Aceste proiecte pleacă de la 1 miliard de lei sau 200 de milioane de euro', a declarat Alexandru Nazare într-o conferință de presă la Palatul Victoria.



El a adăugat că România nu avea un astfel de instrument pentru atragerea investițiilor mari și instituirea acestei scheme se va face în baza unor criterii.



'Ea este deschisă atât pentru investiții românești, cât și pentru atragerea investițiilor străine. E o schemă importantă, care poate face parte din instrumentarul pe care diplomația economică românească îl poate folosi, dar, în egală măsură, și investițiile românești mari care vor să se dezvolte pot să aibă acces la această schemă. Vorbim de un capital social minim de 25 de milioane de lei și o valoare a activelor de cel puțin 50 de milioane de lei. Bineînțeles, toate criteriile, aceste scheme, toate vor fi notificate către Comisie și criteriile pentru aceste scheme vor fi definite în HG-uri la 90 de zile după adoptarea acestui proiect de act normativ', a explicat Nazare.



Ministrul a oferit detalii și despre măsura care prevede regândirea schemei de sprijin de la Ministerul Finanțelor pentru industrie.



'Ne-am dorit să avem o reflectare mult mai bună a proiectelor selectate pe deficite de balanță comercială. Deci, practic, subgrupele de produse unde avem deficit pe balanță comercială vor fi punctate corespunzător, astfel încât să redirecționăm resurse importante în zonele unde este cu adevărat nevoie să susținem deficitul, să recuperăm aceste deficite pe balanță comercială', a detaliat el.



Acesta a precizat că vor exista instrumente de finanțare dedicate și altor domenii, menționând, între altele, zona de noi tehnologii.



'O altă schemă dedicată privește noile tehnologii. Vorbim aici de inteligența artificială, de semiconductori, de robotică, de scalarea companiilor care să treacă din acceleratoare către piață, să poată fi scalate și companiile românești să aibă un instrument pe care să-l poată folosi în această zonă', a spus ministrul.



Referitor la industria de apărare, acesta a menționat că va exista un instrument de finanțare bazat pe fonduri europene.



'Industria națională de apărare nu avea un instrument de finanțare local și am negociat, împreună cu Ministerul Fondurilor, 200 de milioane de euro pentru această zonă, astfel încât companiile românești din zona de apărare, în joint venture sau în regim simplificat, să poată aplica pentru acești bani și e vorba aici de fonduri europene', a explicat Nazare.



Potrivit acestuia în zona de IMM-uri va exista și un spațiu financiar dedicat românilor din diaspora care doresc să dezvolte investiții în România.



'De asemenea, ne uităm și în zona de IMM-uri, proiecte de talie mică, între 7 și 50 de milioane, și o să avem un instrument dedicat și pentru zona acestor proiecte, care sunt foarte importante și complementare cu cele pe care le-am discutat până acum. Noutatea pentru zona de IMM-uri despre care discutăm astăzi este că vom avea și un plafon dedicat pentru românii din diasporă care vor să vină să investească în România. Deci, o parte a acestor bani, 100 de milioane de euro, vor fi dedicați românilor din diasporă care se uită spre România, ar vrea să investească, dar nu au avut până acum un instrument dedicat prin care să facă acest lucru', a afirmat Nazare.



În altă ordine de idei, ministrul Finanțelor a punctat că EximBank va trebui să-și diversifice produsele pe care le oferă pentru internaționalizarea businessului românesc.



'Punem băncile de stat la lucru și inclusiv EximBank va trebui să-și diversifice produsele pe care le oferă pentru internaționalizarea businessului românesc, în sensul în care am gândit și le-am cerut să dezvolte noi produse. Sunt propuse aici patru noi produse, inclusiv garanții pentru credite de capital de lucru, garanții pentru credite acordate companiilor românești care investesc în regiune, contragaranții, astfel încât să susținem internaționalizarea businessului românesc și prezența noastră mult mai activă în regiune', a afirmat Nazare.

Tag-uri:

loading...