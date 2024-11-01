Nicușor Dan: Prezența tancurilor Abrams în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul SUA pentru securitatea regiunii

'Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent. Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre. Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în fața oricăror potențiale amenințări', a transmis șeful statului, pe Facebook.

Militari americani au participat cu cinci tancuri Abrams la exerciții de instruire desfășurate alături de partenerii români în poligonul Smârdan din județul Galați, a informat Ambasada SUA.

Inițiativa demonstrează angajamentul 'neclintit' al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, se arată într-un comunicat transmis miercuri de ambasadă.

'Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat recent operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România. Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize', a precizat sursa citată.

Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază 'dedicarea' Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.

'Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, desfășurate în perioada 29 ianuarie - 4 februarie', se mai arată în comunicat.

Potrivit misiunii diplomatice, prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează 'sprijinul constant' al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.

'Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a Parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure', a declarat însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael Dickerson.

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada 29 ianuarie - 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri 'Cuza Vodă' și militari americani au desfășurat activități de instruire în comun în poligonul Smârdan din județul Galați.

'Activitățile au inclus exerciții tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forțelor, precum și trageri cu muniție reală, executate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creșterea nivelului de pregătire, îmbunătățirea interoperabilității și consolidarea cooperării dintre militarii români și cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciții se vor desfășura periodic și contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională, precum și la consolidarea cooperării în cadrul NATO', a precizat sursa citată.