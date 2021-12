Nicolae Ciucă, despre campania de vaccinare: Nu am avut comunicarea aşa cum ar fi trebuit

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, joi seară, la TVR 1, că specialiştii ar fi trebuit cooptaţi în campania de vaccinare împotriva COVID-19.

”Considerăm, fără niciun fel de reţinere, să spunem că nu am avut probabil, nu probabil, sigur, comunicarea aşa cum ar fi trebuit. Dacă am fi comunicat mai bine şi i-am fi lăsat pe specialişti să fie cei care erau vectorii de comunicare, probabil că înţelegerea faţă de relevanţa vaccinului ar fi fost alta. Cred că, odată recalibrată comunicarea, oamenii vor înţelege că efortul care se face atât la nivelul specialiştilor, cât şi la nivelul Guvernului. Am căutat să identificăm ce poate să facă instituţia sistemului medical, ce trebuie să facă guvernul pentru a sprijini acest efort, motiv pentru care punem la dispoziţie tot ceea ce au nevoie”, a declarat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

Ciucă a mai precizat că, în curând, România va avea acces la medicamentul împotriva COVID-19 şi care poate fi administrat în ambulatoriu.

”Mai mult, din discuţiile cu domnul ministru am aflat că există posibilitate să avem acces cât mai curând la tratamentul care poate fi eliberat şi asigurat ambulatoriu şi oamenii se pot trata ţi altfel decât să fie internaţi”, a declarat Nicolae Ciucă.